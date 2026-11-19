Günther Jauchs TV-Karriere begann 1982 mit Rätselflug. Der Moderator der RTL-Show Wer wird Millionär blickt auf eine lange Laufbahn zurück. Lesen Sie mehr über seinen Aufstieg.

Der deutsche Fernsehmoderator Günther Jauch blickt auf eine jahrzehntelange Karriere zurück, die maßgeblich das Unterhaltungsprogramm des Landes prägte. Seine erste Tätigkeit im Fernsehen fand am 22. Juli 1982 statt, als er mit 26 Jahren erstmals als Außenreporter vor der Kamera stand. Jauch, der heute die populäre Quizshow Wer wird Millionär bei RTL moderiert, startete seine Laufbahn jedoch im Hörfunk. Nach seinem Abschluss an der Deutschen Journalistenschule arbeitete er für den Bayerischen Rundfunk und moderierte dort von 1985 bis 1989 gemeinsam mit Thomas Gottschalk die B3 Radioshow.

Rätselflug ARD und der Start im Fernsehen

Am 22. Juli 1982 debütierte Günther Jauch in der ARD-Sendung Rätselflug, die vom Süddeutschen Rundfunk produziert wurde. Diese Sendung war die deutsche Adaption des französischen Formats La Chasse aux trésors. Als Außenreporter hatte Jauch die Aufgabe, mithilfe eines Helikopters drei versteckte Schätze zu finden. Als Hinweisgeber fungierte ein Kandidatenpaar aus dem Studio, während der Schweizer Skirennfahrer Bernhard Russi ebenfalls als Reporter mitwirkte. Die deutsche Ausgabe wurde von Rudolf Rohlinger moderiert, der im Jahr 2011 verstarb.

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Die Sendung Rätselflug lief bis 1983 und dauerte in der Regel 45 Minuten. Sie wurde typischerweise mittwochs um 19:30 Uhr ausgestrahlt. Jauch prägte diese frühe Phase seiner TV-Tätigkeit durch einen journalistischeren Ansatz, der bereits Elemente des späteren Infotainments vorwegnahm. Zu diesem Zeitpunkt bestand in Deutschland noch eine stärkere Trennung zwischen Information und Unterhaltung, was Jauch später als eine der schwierigsten Herausforderungen seiner Karriere beschrieb.

Zwischenstationen ZDF und Goldene Kamera

Nach dem Ende von Rätselflug etablierte sich Günther Jauch weiter im deutschen Fernsehen. Von 1986 bis 1989 führte er für das ZDF durch die Sendung So ein Zoff. Ab 1987 übernahm Jauch dann das Format Na siehste! für das ZDF, das er bis 1989 moderierte. Diese Show wurde zu einem Ableger, da Thomas Gottschalk ab 1987 die Moderation von Wetten, dass..? übernahm. Jauch übernahm das Sendekonzept von Gottschalk und präsentierte die Show von 1987 bis 1989.

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Für seine Moderation von Na siehste! erhielt Günther Jauch im Jahr 1989 die Goldene Kamera in der Kategorie Bester Moderator. Die Verleihung fand im Verlagshaus von Axel Springer in Berlin statt und wurde von Jan Hofer und Sabine Sauer moderiert. Dieser Preis war der Auftakt für zahlreiche weitere Auszeichnungen, darunter den Bayerischen Fernsehpreis und den Bambi. Jauch ist bekannt dafür, das Siezen vorzuziehen, während Thomas Gottschalk einer der wenigen Showstars ist, den Jauch duzt.

Sportstudio und Stern TV Etablierung als Star

Zwischen 1988 und 1997 moderierte Günther Jauch wöchentlich das ZDF-Format Das aktuelle Sportstudio. Insgesamt führte er durch 92 Ausgaben dieser Sendung und übernahm die Moderation von Harry Valérien, der die Sendung seit 1983 begleitete. Valérien verstarb im Jahr 2012. Heute stehen Jochen Breyer, Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss im Sportstudio, wobei die traditionelle Torwand auch heute noch Bestand hat. Jauchs Arbeit dort festigte seinen Ruf als vielseitiger Moderator.

Im Jahr des Mauerfalls 1989 übernahm Jauch von Frank Elstner die Moderation der ZDF-Show Menschen. Bis 1995 präsentierte er den jährlichen Jahresrückblick, in dem Prominente und prägende Persönlichkeiten zu Wort kamen. In dieser Sendung sang Nena das Lied Wunder gescheh'n. Von 1993 bis 2010 moderierte Jauch zudem Stern TV für das RTL Fernsehen. Er führte durch insgesamt 891 Ausgaben. Steffen Hallaschka übernahm ab 2011 die Moderation und ist bis heute fest im Programm. Jauch betonte rückblickend, dass die Sendung mit mäßigen Quoten startete und Zeit brauchte, um sich zu finden.

Wer wird Millionär und Rückblick auf die Karriere

Am 3. September 1999 begrüßte Günther Jauch zum ersten Mal das Publikum von RTL zur Show Wer wird Millionär?. Diese Quizshow wurde zu einem festen Bestandteil des deutschen Fernsehens und lockt seitdem regelmäßig Millionen Menschen vor die Bildschirme. Die Sendung repräsentiert die gelungene Mischung aus Information und Unterhaltung, die Jauch in seinen frühen Jahren bereits angelegt hatte. In einem Gespräch anlässlich des 40-jährigen Sendejubiläums 2024 blickte Jauch auf den Anfang zurück und erinnerte sich an die verquasten Sendungen der Frühphase.

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Die Entwicklung von Günther Jauch von einem 26-jährigen Radio- und ARD-Reportern zu einem der bekanntesten Fernsehgesichter Deutschlands ist markant. Während seiner Laufbahn moderierte er unzählige Interviews mit Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Kultur und Unterhaltung. Seine Fähigkeit, journalistische Seriosität mit unterhaltsamer Präsentation zu verbinden, war entscheidend für den Erfolg von Stern TV und Wer wird Millionär?. Die Kombination aus seiner Erfahrung im Nachrichtenformat und seiner charismatischen Art machte ihn zu einer institutionellen Figur im deutschen Medienbetrieb.