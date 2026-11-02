Günther Jauch TV Karriere Wer wird Millionär Geschichte

Von Rätselflug bis Wer wird Millionär: Die komplette Fernsehkarriere von Günther Jauch bei ARD, ZDF und RTL mit allen wichtigen Stationen.

Günther Jauch ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Fernsehlandschaft. Der heute 70-jährige Moderator lockt regelmäßig Millionen Zuschauer zu seinen Sendungen. Seine berufliche Laufbahn begann jedoch nicht im Fernsehen, sondern beim Hörfunk des Bayerischen Rundfunks. Nach seinem Abschluss an der Deutschen Journalistenschule moderierte er dort gemeinsam mit Thomas Gottschalk die B3 Radioshow von 1985 bis 1989.

Erste Fernsehsendungen und Rätselflug

Sein erster TV-Einsatz fand am 22. Juli 1982 statt. Für die ARD-Sendung Rätselflug war er als Außenreporter tätig. Das Programm wurde vom Süddeutschen Rundfunk produziert und basierte auf dem französischen Format La Chasse aux trésors. In dieser Show musste ein Außenreporter per Helikopter drei Schätze finden. Neben Jauch übernahm der Schweizer Skirennfahrer Bernhard Russi diese Aufgabe. Die Hinweise für die Suche stammten von einem Kandidatenpaus aus dem Studio. Rudolf Rohlinger moderierte die deutsche Ausgabe, bevor er 2011 verstarb. Die Sendung lief bis 1983.

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Laut Berichten wurde die Show unter Jauchs Leitung journalistischer gestaltet. Sie nahm bereits Infotainment-Elemente vorweg, die er später bei Stern TV etablieren sollte. Die Ausstrahlung dauerte 45 Minuten und erfolgte meist mittwochs um 19:30 Uhr. Diese frühe Erfahrung legte den Grundstein für seinen späteren Erfolg im Informationsfernsehen. Jauch selbst erinnerte sich später daran, dass der Start mit mäßigen Quoten erfolgte und man Zeit brauchte, um sich zu finden.

ZDF Erfolge und Goldene Kamera Preise

Im Jahr 1986 führte Jauch erstmals durch die ZDF-Sendung So ein Zoff. Von 1987 bis 1989 stand er dann für Na siehste! vor der Kamera. Dieses Format wurde ebenfalls für das ZDF produziert. Es entstand ein Wechsel mit Thomas Gottschalk, der ab 1987 Wetten, dass..? moderierte. Jauch übernahm dessen Sendekonzept für Na siehste!. Für seine Moderation erhielt er 1989 die Goldene Kamera in der Kategorie Bester Moderator. Die Verleihung fand im Verlagshaus von Axel Springer in Berlin statt. Jan Hofer und Sabine Sauer führten durch den Abend.

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Dieser Preis war der Auftakt für weitere Auszeichnungen. Anschließend erhielt Jauch den Bayerischen Fernsehpreis und den Bambi. Im selben Jahr des Mauerfalls übernahm er von Frank Elstner die Moderation der ZDF-Show Menschen. Bis 1995 präsentierte er den jährlichen Jahresrückblick. Prominente und prägende Personen kamen dabei zu Wort. Nena sang in dieser Show das Lied Wunder gescheh'n. Jauch moderierte insgesamt 92 Ausgaben des aktuellen Sportstudios zwischen 1988 und 1997. Er folgte damit Harry Valérien, der das Format seit 1983 betreute. Valérien verstarb 2012.

Stern TV und langjährige Zusammenarbeit

Von 1993 bis 2010 begleitete Jauch das Magazin Stern TV. Steffen Hallaschka übernahm ab 2011 die feste Moderation. Jauch führte durch 891 Ausgaben des Formats. Die Mischung aus Information und Unterhaltung bleibt ein entscheidendes Merkmal. Rückblickend betonte Jauch, dass Information und Unterhaltung früher stärker getrennt waren. Am schwierigsten empfand er die Zeit, als er noch beim Radio tätig war. In einer Sendung zum 40-jährigen Jubiläum äußerte er sich zu diesen frühen Tagen.

Wer wird Millionär bei RTL Premiere

Am 3. September 1999 begrüßte Günther Jauch zum ersten Mal das Publikum zu Wer wird Millionär?. Bei seiner Begrüßung sagte er Hallo, guten Abend und willkommen zur Premiere von Wer wird Millionär?. Die Sendung wurde für RTL produziert. Sie entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Quizshows weltweit. Jauch prägte das Format über viele Jahre hinweg. Seine Präsenz im Fernsehen reicht zurück bis zu den Anfängen im Rundfunk. Die Entwicklung von der Radiomoderation zur TV-Ikone zeigt seine Anpassungsfähigkeit. Heute gilt er als einer der bekanntesten Moderatoren Deutschlands. Seine Karriere umfasst Stationen bei verschiedenen großen Sendern wie ARD, ZDF und RTL. Die historischen Aufnahmen zeigen auch äußerliche Veränderungen über die Jahre. Thomas Gottschalk gehört zu den wenigen Stars, die Jauch duzen. Jauch bevorzugt hingegen das formelle Siezen. Dies unterstreicht seinen professionellen Auftritt im Fernsehen.