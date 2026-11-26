Günther Jauch gestand im Prominenten-Special mit Sophia Thomalla, dass 'Wer wird Millionär?' nicht live läuft. Tennis-Star Alexander Zverev schaltete sich live zu und beantwortete Fragen zur Länge eines Zollstocks.

Günther Jauch hat im Rahmen einer Ausgabe seiner Quizshow 'Wer wird Millionär?' ein lang gehütetes Geheimnis gelüftet, das die Produktion der Sendung betrifft. Im Special mit Sophia Thomalla erklärte der Moderator, dass die Show seit 27 Jahren nicht live ausgestrahlt werde, obwohl dies oft angenommen wird. Dieses Detail habe er zuvor noch nie öffentlich zugegeben, da es der Illusion der Unmittelbarkeit dienen würde.

Produktionsdetails hinter der Show

Die Aufzeichnung des Prominenten-Specials mit Sophia Thomalla fand bereits Mitte September statt, obwohl die Sendung erst am 19. November im Fernsehen zu sehen war. Dieser zeitliche Versatz von etwa sieben Wochen war notwendig, um die logistischen Herausforderungen zu bewältigen, die durch den Terminplan von Alexander Zverev entstanden sind. Das Paar hatte ursprünglich geplant, gemeinsam im Studio zu erscheinen, doch Zverevs Erfolg bei den US Open änderte diesen Plan grundlegend.

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Der Tennis-Star war zu dem Zeitpunkt seiner großen Triumphs bei den US Open gerade dabei, den Finaleinzug zu sichern, was ihn daran hinderte, persönlich ins Studio zu kommen. Für diesen Fall war bereits im Vorfeld ein alternative Szenario eingeplant worden. Sollte Zverev scheitern, hätte Thomalla allein gespielt, doch da er das Turnier gewann, musste sie das Quiz ohne ihn bestreiten. Die Produktion passte sich dieser Situation an, indem sie eine technische Lösung suchte, die dennoch eine Interaktion zwischen den Partnern ermöglichte.

Zverevs Live-Zuschaltung aus New York

Aus New York heraus wurde Alexander Zverev während der Sendung zugeschaltet, um seiner Freundin Sophia Thomalla moralisch und quiztechnisch beizustehen. Zverev gab dabei zu, nach seinem Sieg bei den US Open noch nicht geschlafen zu haben. Der 29-Jährige befand sich noch in der Aufregung des Moments und teilte Jauch mit, dass er sich zwar gut fühle, aber die Nächte durchgelebt habe. Diese Ehrlichkeit fügte sich nahtlos in die Atmosphäre der Sendung ein.

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Thomalla nutzte die Gelegenheit, um Zverev direkt in das Quizgeschehen einzubinden. Sie bat ihn um Hilfe bei einer Frage für 1.000 Euro, bei der sie unsicher war. Die Frage lautete, aus wie vielen Segmenten ein handelsüblicher Zollstock besteht. Zverev antwortete schnell und korrekt mit zehn Segmenten. Dies bestätigte seine Intuition und half Thomalla, einen kritischen Punkt im Spiel zu meistern, ohne dass sie ihre Chancen auf einen höheren Gewinn gefährdete.

Dramatischer Wendepunkt für Kandidatinnen

Ohne Zverev an ihrer Seite ging Sophia Thomalla weiterhin erfolgreich durch das Quiz und erreichte die 500.000-Euro-Frage. Dort jedoch nahm ihr Auftritt eine dramatische Wendung, die sie an den Rand des Totalverlusts brachte. Thomalla setzte alles auf eine Karte und riskierte ihre bisherigen Gewinne, indem sie eine falsche Antwort gab. Als Konsequenz dafür fiel sie nur noch auf einen garantierten Basisbetrag von 500 Euro zurück.

Nach Angaben von RTL ist Thomalla erst die dritte Kandidatin in der Geschichte des Prominenten-Specials, die bei der 500.000-Euro-Frage auf 500 Euro zurückfiel. Zuvor geschah dies bereits mit der Unternehmerin Judith Williams im Jahr 2019 und mit dem Rapper Bushido im Jahr 2024. Dieser seltene Vorfall unterstreicht das hohe Risiko, das Kandidaten eingehen, wenn sie ihre letzten Leben retten nutzen wollen, um den Jackpot zu erreichen.

Die Ausgabe stellte zudem einen weiteren Negativrekord auf, da erstmals zwei Kandidaten in einem Prominenten-Special gleichzeitig auf 500 Euro abrutschten. Neben Thomalla erwischte dies auch den 'Let's Dance'-Juror Joachim Llambi. Beide scheiterten in ihren jeweiligen Runden an der entscheidenden Schwelle, was die statistische Seltenheit dieses Ereignisses noch weiter unterstreicht. Es zeigt, wie schwierig es selbst für erfahrene Prominente sein kann, unter Druck die richtigen Entscheidungen zu treffen.

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Sportliche Ziele und Spendenmarathon

Auf der Ebene der Sportkenntnisse zeigte Sophia Thomalla erneut ihr Können. Bei der Frage für 32.000 Euro wurde abgefragt, wie viele Nationen bislang mindestens einmal Fußball-Weltmeister wurden. Zur Auswahl standen vier, sechs, acht oder 20 Nationen. Thomalla entschied sich für acht Nationen und lag damit richtig. Die Liste dieser Nationen umfasst Deutschland, Brasilien, Italien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Uruguay und England.

Günther Jauch nutzte die Zuschaltung auch, um Alexander Zverev nach seinen sportlichen Zielen zu fragen. Der Tennis-Star erwähnte, dass ihn der Rekord von Boris Becker mit seinen sieben Grand-Slam-Titeln inspiriere. Zverev erklärte, dass es ihm Spaß machen würde, auf diesem Niveau zu konkurrieren und ähnliche Höhen zu erreichen. Diese Äußerung zeigte seine Ambition, auch nach dem US-Open-Sieg weiterhin die Spitze des Tennis zu dominieren.

Am Ende des Quiz gewann Sophia Thomalla 500 Euro, die im Rahmen des 'RTL'-Spendenmarathons einem wohltätigen Zweck zugutekamen. Sie stand zuvor bereits bei 125.000 Euro, bevor sie bei der 500.000-Euro-Frage verlor. Dies war nicht ihr erster Auftritt in der Show; im Jahr 2019 nahm sie bereits teil und gewann damals 125.000 Euro. Ihre Leistungen belegen, dass sie sich mit der Struktur des Quiz gut auskennt und strategisch vorgehen kann.

In einem weiteren segment der Sendung wurde eine historische Frage gestellt, die sich auf einen Tag bezog, an dem auch ein neuer Papst gewählt wurde. Hier tendierte Jauch telefonisch zur Ermordung von John F. Kennedy, obwohl Thomalla Zweifel hatte. Sie entschied sich jedoch für diese Antwort und riskierte damit ihren Spielstand. Diese Entscheidung zeigte ihre Bereitschaft, auch unter Unsicherheit mutige Schritte zu gehen, was typisch für das Format 'Wer wird Millionär?' ist.