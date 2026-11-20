RTL-Moderator Günther Jauch unterlief ein schwerer Fehler bei Wer wird Millionär und verriet versehentlich die Lösung. Hier sind die Details zur Panne mit Kandidat Hendrik Brand.

Im Jahr 2015 unterlief dem erfahrenen Moderator von RTL ein schwerwiegender Fehler während der Ausstrahlung der bekannten Quizshow "Wer wird Millionär?". Günther Jauch verriet versehentlich die Lösung einer entscheidenden Frage an den Kandidaten Hendrik Brand, während dieser noch unsicher über seine nächste Schritt nachdachte. Dieser Fauxpas sorgte im Studio für Unruhe und gilt bis heute als einer der bekanntesten Missgeschicke in der Geschichte der Sendung.

Der Moment des Fehlerhaften Hinweises auf Berlin

Hendrik Brand, ein Student aus Münster, hatte sich in der Show bereits bis zur Gewinnstufe von 16.000 Euro hochgearbeitet. Als die nächste Frage an ihn gerichtet wurde, war er deutlich verunsichert und dachte bereits über den Einsatz seines Telefonjokers nach. Die Frage lautete: "In derselben Stadt befinden sich Schloss Charlottenburg und Schloss ...?" Während Brand noch nach einer Antwort suchte, entfuhr es Jauch plötzlich die Worte: "Sie waren noch nie in Berli...".

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Der Moderator bemerkte seinen Ausrutscher sofort und brach seinen Satz ab, doch der Hinweis war für den Kandidaten offensichtlich genug. Da sowohl das Schloss Charlottenburg als auch das Schloss Bellevue in Berlin liegen, war die Lösung für Brand direkt erkennbar. Er reagierte sofort und bemerkte schlagfertig, dass er sich eigentlich telefonisch hätte absichern wollen, dies aber nun nicht mehr benötige.

Jauchs Reaktion auf den eigenen Fehler im Studio

Günther Jauch zeigte sich im Anschluss selbst genervt über den Vorfall und kommentierte die Situation mit den Worten: "Mann, bin ich blöd". Trotz dieses Geständnisses versuchte er anschließend, den Kandidaten so stark wie möglich wieder aus dem Konzept zu bringen, um den Verlust an Kontrolle wettzumachen. In der Folge scherzte der Moderator sogar mit dem Telefonjoker des Teilnehmers und erklärte diesem offen heraus, dass er einen schrecklichen Fehler gemacht und alles vorgesagt habe.

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Der Versuch, den Ablauf der Spielshow durch dieses spontane Geständnis zu beeinflussen oder den Kandidaten zu verwirren, scheiterte letztlich jedoch. Hendrik Brand hatte die Antwort bereits verstanden und konnte diese logisch ableiten. Dieser Vorfall zählt jedenfalls bis heute zu den bekanntesten Pannen der beliebten Quizshow, da die Ehrlichkeit des Moderators den natürlichen Spielfluss radikal durchbrach.

Konsequenzen für den Kandidaten und das Spiel

Die Panne von Günther Jauch hatte direkte Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Episode für Hendrik Brand. Der Kandidat hatte damals angegeben, das Geld für Reisen nutzen zu wollen. Allerdings zielten seine Reisepläne eher in Richtung Antarktis als in die deutsche Hauptstadt Berlin. Der Versprecher des Moderators bleibt somit ein bleibender Bestandteil der Sendungsgeschichte und wird von Zuschauern oft als eines der unvergesslichsten Momente erinnert.