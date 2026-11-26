Alexander Zverev unterstützte Sophia Thomalla telefonisch aus New York. Moderator Günther Jauch enthüllte dabei ein seltenes Detail über die Sendung 'Wer wird Millionär?'.

Der Tennis-Star Alexander Zverev und die Moderatorin Sophia Thomalla hatten ursprünglich geplant, gemeinsam in der Sendung 'Wer wird Millionär?' bei Günther Jauch zu erscheinen. Aus diesem Vorhaben wurde jedoch nichts, da Zverevs Triumph im Finale der US Open in New York seine Teilnahme am deutschen Studio verhinderte. Thomalla musste die Quizfragen daher allein im Studio beantworten, während Zverev per Live-Link aus den USA zugeschaltet wurde. Diese ungewöhnliche Konstellation führte dazu, dass Moderator Jauch ein historisches Detail über seine langjährige Show verriet, das er in vorangegangenen Jahren niemals öffentlich thematisiert hatte.

Jauch enthüllt Produktionsgeheimnis

Während der Übertragung erklärte Günther Jauch unverhofft, dass die Sendung nicht live ausgestrahlt wird. Dies sei ein Faktum, das er in den 27 Jahren des Bestehens von 'Wer wird Millionär?' noch nie zugegeben habe. Obwohl das Prominenten-Special erst am 19. November im Fernsehen zu sehen war, fand die eigentliche Aufzeichnung bereits Mitte September statt. Dieser zeitliche Versatz war notwendig, da Zverevs historischer Sieg bei den US Open erst wenige Stunden vor der geplanten Studioparty stattfand.

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Der Moderator bestätigte, dass die Aufnahme rund 18 Stunden nach Zverevs Erfolg bei den US Open erfolgte. Für den Fall eines Finaleinzugs war im Vorfeld bereits damit gerechnet worden, dass der Tennis-Star nicht persönlich im Studio erscheinen könnte. In diesem Szenario sollte Thomalla die Show alleine bestreiten, wobei Zverev moralische Unterstützung aus der Ferne bieten würde. Diese Planungen erwiesen sich als zutreffend, als sich der Zeitplan durch den Sportevent ergab.

Emotionale Unterstützung aus New York

Bei seiner Telefonzuschaltung erkundigte sich Alexander Zverev zunächst nach dem aktuellen Stand seiner Freundin im Quiz. Thomalla nutzte die Gelegenheit, um ihren Partner um Rat bei einer spezifischen Frage zu bitten, die sie zuvor verunsichert hatte. Jauch wollte für 1.000 Euro wissen, aus wie vielen Segmenten ein handelsüblicher Zollstock besteht. Zverev antwortete sofort und korrekt mit der Zahl zehn, bestätigte dabei aber auch, dass er die Schwierigkeit für Thomalla nachvollziehen könne.

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Thomalla gelang es anschließend, bis zur hochdotierten 500.000-Euro-Frage vorzustoßen. Dort traf sie jedoch eine falsche Entscheidung und rutschte dramatisch zurück. Nach offiziellen Angaben von RTL ist sie erst die dritte Kandidatin in einem Prominenten-Special, die bei dieser spezifischen Frage auf nur 500 Euro zurückfiel. Zuvor ereignete sich dieses Szenario bereits bei Unternehmerin Judith Williams im Jahr 2019 und beim Rapper Bushido im Jahr 2024.

Doppelter Negativrekord bei WWM

Die Ausgabe von 'Wer wird Millionär?' stellte zudem einen weiteren einzigartigen Rekord auf: Erstmals in der Geschichte der Prominenten-Specials rutschten gleich zwei Kandidaten auf 500 Euro ab. Neben Thomalla traf es auch den 'Let's Dance'-Juror Joachim Llambi. Dieser Umstand hebt die besondere Dramatik der Sendung hervor, da solche Extremfälle in der Quizshow-Praxis äußerst selten sind. Thomalla gewann insgesamt 500 Euro, die im Rahmen des RTL-Spendenmarathons wohltätigen Zwecken zuflossen.

Im Gespräch mit Jauch gab Zverev zu, nach dem Triumph kaum geschlafen zu haben. Der Moderator gratulierte ihm persönlich und erwähnte, dass sie den Sieg zusammen mit Thomalla am Berliner Flughafen verfolgt hätten. Als Jauch nachfragte, ob nach dem Sieg auch Alkohol im Spiel gewesen sei, antwortete Zverev knapp, dass er sich gut fühle, aber keine Ruhe gefunden habe. Diese Ehrlichkeit unterstrich die emotionale Belastung des Sportlers kurz nach dem großen Erfolg.

Sportliche Ziele und Quizwissen

Thomalla bewies ebenfalls ihr eigenes Wissen, als sie bei einer Sportfrage richtig lag. Für 32.000 Euro sollte sie angeben, wie viele Nationen bislang mindestens einmal Fußball-Weltmeister wurden. Sie entschied sich korrekt für acht Nationen. Zu diesen zählen Deutschland, Brasilien, Italien, Argentinien, Spanien, Frankreich, Uruguay und England. Damit widerlegte sie implizit die Unsicherheit, die zuvor beim Zollstock-Thema bestanden hatte.

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Zverev sprach auch über seine eigenen Ambitionen im Tennis. Er erwähnte, dass Boris Becker sieben Grand-Slam-Titel gewonnen habe und ihm dies gefallen würde, wenn er vergleichbare Erfolge erzielen könnte. Jauch betonte abschließend die emotionale Nähe zum Sport und zur Familie Zverev. Die Sendung zeigte deutlich, wie sportliche Höhepunkte und mediale Formate sich überschneiden können, selbst wenn die Protagonisten räumlich getrennt sind. Die Interaktion zwischen Jauch, Thomalla und Zverev blieb bis zum Ende ein fester Bestandteil des Quizformats.