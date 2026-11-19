Günther Jauch flucht bei Wer wird Millionär und hilft Hendrik Brand versehentlich bei einer Frage zu Schloss Bellevue. Der Student gewinnt 16.000 Euro.

Ein markanter Moment in der Geschichte der beliebten Quizshow "Wer wird Millionär" ereignete sich, als Moderator Günther Jauch einem Kandidaten unbewusst die entscheidende Antwort nannte. Dies geschah in einer Sendung aus dem Jahr 2015, in der der Student Hendrik Brand aus Münster nach einer durchweg erfolgreichen Spielrunde bis zur Gewinnstufe von 16.000 Euro vorgerückt war. Brand befand sich in einer Situation, die für ihn hohe Risiken barg, da die nächste Frage sein Vertrauen in die Telefonjoker-Funktion testete, die ihm normalerweise eine externe Bestätigung seiner Antwortmöglichkeiten bieten sollte.

Jauchs Fehler bei der Schloss-Frage

Die spezifische Frage, die zur Unachtsamkeit des Moderators führte, bezog sich auf die geografische Zuordnung von zwei berühmten Berliner Baudenkmälern. Die Frage lautete: "In derselben Stadt befinden sich Schloss Charlottenburg und Schloss …?" Hendrik Brand zeigte deutlich sichtbare Unsicherheit und stand kurz davor, seinen wertvollen Telefonjoker einzusetzen, um sich vor einem falschen Tipp abzusichern. Die logische Schlussfolgerung war, dass das gesuchte Schloss ebenfalls in der deutschen Hauptstadt liegt, was die Spannung im Studio zusätzlich steigerte.

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Bevor der Kandidat die Entscheidung treffen konnte, entglitt Günther Jauch ein klarer Hinweis auf die gesuchte Stadt. Während Brand noch nachsann, entfuhr dem Moderator der Satz: "Sie waren noch nie in Berli…". Jauch korrigierte sich zwar sofort und beendete den Satz nicht, doch der angeschnittene Stadtnamen reichte vollkommen aus, um die gesuchte Stadt eindeutig zu identifizieren. Die Antwort auf die Frage war somit Schloss Bellevue, das sich zusammen mit dem bekannteren Schloss Charlottenburg in der Stadt Berlin befindet.

Reaktion des Kandidaten und Moderator

Hendrik Brand erkannte die Situation blitzschnell und nutzte den unfreiwilligen Tipp direkt für seinen weiteren Spielverlauf. Er reagierte im Studio mit einem trockenen Kommentar und bemerkte, dass er eigentlich telefonisch hatte absichern wollen, das Problem aber nun auf anderem Wege gelöst sei. Diese schnelle Auffassungsgabe ermöglichte es ihm, die Frage korrekt zu beantworten, ohne sein wertvolles Contingent für Rückfragen an externe Experten zu verbrauchen. Der Gewinn von 16.000 Euro war damit gesichert.

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Auch Günther Jauch erkannte seinen Fehler sofort und zeigte sich anschließend selbst genervt über sein unprofessionelles Verhalten im Studio. Er kommentierte die Panne selbstironisch mit den Worten: "Mann, bin ich blöd". Trotz dieser Eingeständnisse versuchte der Moderator danach umso intensiver, den Kandidaten durch aggressive Fragen und schnelles Reden aus dem Konzept zu bringen. Diese Taktik scheiterte jedoch vollständig, da Brand durch den bereits erhaltenen Tipp mental bereits entlastet war.

Offenes Geständnis und Folgen

In einer späteren Phase der Sendung gestand Günther Jauch sogar offen vor der Kamera, dass er einen schrecklichen Fehler gemacht habe. Er erklärte dem Teilnehmer direkt, dass er ihm die Antwort quasi vorgesagt habe, um die Fairness der Situation zumindest teilweise wiederherzustellen. Der Moderator scherzte dabei sogar mit dem noch vorhandenen Telefonjoker des Kandidaten, was die besondere Atmosphäre der Sendung unterstrich. Brand, der das Geld ursprünglich für eine Reise in die Antarktis sparen wollte, behielt den Gewinn jedoch für sich.

Diese Episode zählt bis heute zu den bekanntesten und am häufigsten zitierten Pannen in der Geschichte der Quizshow. Der Versprecher von Günther Jauch hat sich im kollektiven Gedächtnis der Zuschauer fest eingebrannt, da er den moderaten, oft als streng empfundenen Stil des Moderators mit einer humorvollen menschlichen Seite kombinierte. Für Hendrik Brand aus Münster bedeutete der Moment nicht nur den sicheren Gewinn von 16.000 Euro, sondern auch eine unvergessliche Anekdote, die sein Auftritt bei "Wer wird Millionär" bis heute prägt.