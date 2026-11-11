Günther Jauch zieht Frage bei 64.000 Euro bei "Wer wird Millionär?" zurück

Auf einem krassen Zwischenruf geriet die 64.000‑Euro‑Frage des Quiz‑Formats in Gefahr. Jauch stoppte die Frage, tauschte sie aus und erklärte regulatorische Konsequenzen. Der Vorfall zeigte die Sensibilität des Senders für Publikumsreizen.

Der berühmte Quizmaster Günther Jauch muss in einer Episode der deutschen Version von "Wer wird Millionär?" plötzlich eine der 64.000‑Euro‑Fragen zurückziehen. Der Vorfall ereignete sich am 15. April 2024, als die Kandidatin Corinna Ahrens aus Niedersachsen auf die Frage nach dem Abstand der Orte mit Deutschlands niedrigster und höchster Postleitzahl wartete. Kurz bevor die Kandidatin antworten wollte, rief ein Ticket aus dem Publikum ein deutliches "Nein". Dadurch ging die Show in einen kritischen Moment über.

Reaktion der Senderegelung und Austausch der Frage

Jauch stoppte das Spiel sofort. In Dienstmitteilung an die Regie erklärte er, dass solche Zwischenrufe die Fragen unbrauchbar machen und sofort protokolliert werden. Die Produktion entschied, die komplette Frage auszutauschen, um die Regeln zu wahren. Ahrens erhielt ihren noch nicht ausgegebenen Telefonjoker zurück. Laut Jauch kann ein lauter Zwischenruf oder ein auffälliges Publikumsverhalten eine Frage ungültig machen, wodurch ein Austausch notwendig wird.

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Positions und Aussagen von Jauch zur Regelverstöße

Im Gespräch mit RTL gab Jauch ein detailliertes Statement ab. Er erinnerte an den Hustenskandal der britischen Version von 2001 und betonte die Sensibilität des deutschen Senders gegenüber potenziellen Betrugsversuchen. "Wir achten strikt darauf, dass Kandidat*innen keine technischen Hilfsmittel verstecken", sagte er. Er erklärte, dass unerwartete Publikumsreaktionen bereits zu einer ungültigen Frage führen können. Ausfallsicherheit sei in solchen Fällen äußerst wichtig, damit das Spiel korrekt abläuft.

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Folgen für die Kandidatin und die Sendung

Corinna Ahrens zeigte sich überrascht und bekräftigte zunächst, nichts gehört zu haben. Nach dem Zwischenruf wusste sie jedoch, dass ein Fehler gemacht worden sei. Die Frage wurde ausgewechselt, was sowohl für die Kandidatin als auch für die Produktion Konsequenz hatte. Für die Zuschauer bedeutete dies einen kurzen Unterbrechung, während Jauch die Situation mit humorvollen Bemerkungen auflockerte und sagte: "Die muss ja jetzt erst einmal jemand erfinden." Für die zukünftige Sendung bewirkt die Auseinandersetzung ein verstärktes Augenmerk auf das Publikumsverhalten und die Einhaltung der Spielregeln.

Erwartetes Vorgehen bei erneuten Zwischenrufen

Jauch kündigte an, dass bei wiederholten Zwischenrufen sofortiges "Kommando" folgen könne, um das Spiel zu stoppen. Er betonte, dass bei gezielten betrügerischen Eingriffen auch Kandidat*innen ausgeschlossen werden könne. Gerichtlich nachvollziehbare Dokumentation sei dafür entscheidend. So zeigt das Format, dass ein strukturierter Prozess für unvorhersehbare Publikumsreaktionen im Vordergrund steht und jedes Format vor einem möglichen Spielverstoß schützen muss.