Gustav Wissting macht Weltcup-Geschichte in Levi mit Startnummer 82

Der schwedische Ski-Fahrer Gustav Wissting qualifiziert sich als Erster mit Startnummer 82 für den zweiten Durchgang im Weltcup-Slalom. Ein historischer Sieg für die Skisport-Community.

Der 21-jährige schwedische Skirennfahrer Gustav Wissting hat beim Weltcup-Slalom in der finnischen Gemeinde Levi einen einzigartigen Platz in der Geschichte des Sports sichergestellt. Mit der Startnummer 82 im ersten Durchgang erreichte er den 17. Gesamtrang und durchbrach dabei eine lange statistische Hürde. Bis zu diesem Moment hatte sich noch kein Skirennfahrer mit einer so hohen Startnummer für die Qualifikation des zweiten Durchgangs beweisen können.

Historischer Durchgang mit hoher Startnummer

Wisstings Leistung im ersten Durchgang war der ausschlaggebende Faktor für dieses historische Ereignis. Der junge Schwede absolvierte seine Zeit von 54,18 Sekunden, was ihm im Feld der Teilnehmer den 14. Platz einbrachte. Diese Platzierung war entscheidend, da sie die Hürde für den zweiten Durchgang deutlich überschritt und damit die allgemeine Regel widerlegte, dass hohe Startnummern aufgrund der zugerittenen Piste kaum zu erfolgreichen Resultaten führen.

Also read Emma Aicher gewinnt Slalom-Weltcup in Levi vor Colturi und Truppe

Im Slalom-Disziplin ist es üblich, dass Athleten mit hohen Startnummern auf einer stark beanspruchten Piste fahren müssen. Dies erschwert das Tempo und die Präzision erheblich. In der Vergangenheit waren Platzierungen unter den Top 30 für Fahrer mit solchen Startpositionen kaum möglich. Wissting hat mit seiner bärenstarken Fahrt dieses Skimärchen wahr gemacht und zeigte dabei eine technisch einwandfreie Leistung.

Spannungen im zweiten Durchgang

Im zweiten Durchgang zeigte Gustav Wissting deutlich, dass die anfängliche Aufregung des historischen Moments noch bei ihm nachwirkte. Die Nervosität war an seiner Fahrweise spürbar, da er im Vergleich zum ersten Lauf etwas vorsichtiger agierte. Diese Zurückhaltung kostete ihn im zweiten Teil der Fahrt noch drei Plätze, wodurch er letztlich den 17. Rang belegte.

Advertisement

Obwohl er nicht das Podium erreichte, ist das Ergebnis von Levi das beste seiner bisherigen jungen Karriere. Es markiert einen signifikanten Meilenstein in der Entwicklung des schwedischen Talent, das bereits im Vorjahr auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Leistung in Finnland festigt seine Position im internationalen Spitzenfeld und zeigt, dass er auch unter enormem Druck bestehen kann.

Platzierungen und andere Akteure

Den Sieg im Slalom von Levi sicherte sich der 26-jährige Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen. Mit diesem Erfolg schrieb Braathen ebenfalls eine Seite in die Geschichte des Skisports. Er ist der erste männliche Fahrer, der seinen Sieg in Levi verteidigen konnte. Auf den zweiten Platz fuhr der Franzose Clement Noel, der 0,56 Sekunden Rückstand auf Braathen hatte. Der Schweizer Loic Meillard belegte den dritten Rang mit einem Rückstand von 0,73 Sekunden.

Auch für die deutschen und österreichischen Fahrer ergaben sich interessante Resultate. Der deutsche DSV-Star Linus Straßer wurde im ersten Slalom der Saison 13. Sein Rückstand auf den Sieger Braathen betrug 1,95 Sekunden. Straßer bewertete das Rennen insgesamt als positiv, obwohl das direkte Ergebnis nicht den Hoffnungen entsprach. Er betonte, dass sehr gute Ansätze erkennbar waren und er genau gespürt habe, wo noch Zeit zu holen ist. Für ihn bedeutet dies nun viel harte Arbeit und Kampf.

Die österreichische Delegation sah sich mit Rückschlägen konfrontiert. Joshua Sturm war als bester Österreicher noch auf Podiumskurs, stürzte jedoch im zweiten Durchgang im Steilhang. Ihm folgte das Schicksal seiner Landsleute Michael Matt, Simon Rueland und Fabio Gstrein, die alle im zweiten Durchgang ausschieden. Diese Ergebnisse zeigen die hohe Spannung und das Risiko, das in der Disziplin des Slaloms inherent ist.

Advertisement

Vergangene Erfolge und Zukunftsaussichten

Gustav Wisstings Erfolg in Levi ist nicht isoliert zu betrachten, sondern passt in eine aufstrebende Karriere. Zuvor hatte er im Februar 2025 bei der Junioren-WM in Tarvis Silber im Slalom gewonnen. Dies war ein wichtiger Indikator für sein Potenzial. Im Januar 2025 holte er zudem in Madonna di Campiglio als 19. seine bisher einzigen Weltcuppunkte. Diese kontinuierliche Verbesserung unterstreicht, dass der Durchbruch in Levi kein Zufall war.

Die Leistung in Levi zeigt, dass Wissting auch unter extremen Bedingungen, wie der hohen Startnummer und der schwierigen Pistenbeschaffenheit, konkurrenzfähig ist. Für den Skisport ist dies ein Beleg dafür, dass traditionelle Statistiken gebrochen werden können, wenn die technische Ausführung stimmt. Die Medien und Experten werden die weitere Entwicklung des jungen Schweden genau beobachten.

Lucas Pinheiro Braathen hat mit seiner Verteidigung des Titels ein starkes Signal gesetzt. Er hat gezeigt, dass er nicht nur im ersten Durchgang stark ist, sondern auch über die nötige Konstanz für den gesamten Wettkampf verfügt. Die Konkurrenz wird versuchen, diese Dominanz anzutasten, insbesondere da die Pisten in den kommenden Weltcup-Runden voraussichtlich ähnlich schwer geworden sind.

Die deutschen und österreichischen Teams haben aus dem Rennen in Levi klare Lehren gezogen. Für Linus Straßer ist die Erkenntnis wichtig, dass noch Potenzial vorhanden ist. Die Stürze der österreichischen Favoriten unterstreichen, wie schnell alles passieren kann. Für die Zukunft wird es darauf ankommen, wie die Teams diese Erfahrungen in ihre Trainingspläne integrieren werden. Die nächste Weltcup-Station wird zeigen, ob die Lehren aus Levi bereits umgesetzt wurden.