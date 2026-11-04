Gustavo Caballero festgenommen: Mietwagen-Chaos mit Movida und falscher Identität

Paraguayischer Nationalspieler Gustavo Caballero wird in Brasilien festgenommen. Ein Fehler der Autovermietung Movida führt zu Verwechslung und Arrest.

Der paraguayische Fußballstar Gustavo Caballero erlebte einen Albtraum, als er sich entspannt auf die Fähre von Santos nach Guarujá begab. Der Stürmer des FC Santos wollte nur ein wenig Seeluft schnuppern, bevor er sich auf den nächsten wichtigen Ligakampf in Brasilien vorbereitete. Stattdessen wurde er bei einer Routinekontrolle am Fähranleger von schwer bewaffneten Polizisten festgenommen. Seine weiße SUV wurde als gestohlen identifiziert, woraufhin ihm sofort Handschellen angelegt wurden.

Fehlerhafte Buchung durch Movida

Die Ursache für diesen Vorfall liegt bei der brasilianischen Autovermietung Movida. Bei der Bearbeitung des Mietvertrags kam es zu einem gravierenden administrativen Versagen. Ein Mitarbeiter hatte versehentlich die Daten eines anderen Staatsbürgers aus Paraguay in den Vertrag eingetragen. Dieser Namensvetter hat einen fast identischen Namen wie Caballero, was die Verwechslung ermöglichte. Die Buchungsdaten passten somit nicht zur Identität des tatsächlichen Fahrers.

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Der unbeteiligte Mann bemerkte den Fehler erst, als er auf sein Bankkonto blickte. Er sah eine unbefugte Luxus-Buchung in Brasilien und traute seinen Augen zunächst nicht. Anstatt abzuwarten, erstattete er sofort Anzeige wegen Autodiebstahls und Betrugs. Diese Meldung löste einen fatalen Domino-Effekt aus, der direkt zur Festnahme von Gustavo Caballero führte. Die Polizei handelte basierend auf dieser frischen Meldung und dem Kontroll-Tablet.

Langer Prozess vor der Klärung

Caballero beteuerte während des stundenlangen Verhörs auf der Polizeiwache seine Unschuld. Er erklärte wiederholt, dass er das Fahrzeug ganz legal gemietet habe. Doch erst nach quälend langen Stunden im Verhörzimmer kam die wahre Natur des Fehlers ans Licht. Die Behörden erkannten, dass es sich um einen bürokratischen Irrtum handelte und nicht um einen echten Diebstahl. Die Umstände waren für den Spieler extrem belastend und verwirrend.

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Die endgültige Befreiung erfolgte erst, als Caballeros Anwälte mit den echten Zahlungsbelegen auf der Wache eintrafen. Sie konnten das Chaos wissenschaftlich und dokumentarisch aufklären. Erst nachdem diese Beweise vorgelegt waren, durfte der sichtlich geschockte Profi die Zelle verlassen. Die Passanten, die den Abtransport beobachteten, mussten miterleben, wie der Star abgeführt wurde. Die Situation eskalierte schnell aufgrund der fehlenden Abstimmung zwischen Vermietung und Strafverfolgung.

Reaktion des FC Santos und Training

Der FC Santos reagierte umgehend und stellte sich schützend vor seinen Spieler. In einer offiziellen Mitteilung betonte der Verein sein volles Vertrauen in Gustavo Caballero. Man bezeichnete ihn ausdrücklich als Opfer eines bürokratischen Fehlers. Die Vereinsführung distanzierte sich klar von jeglicher Schuld des Spielers. Dies diente dazu, den Ruf des Athleten zu schützen und öffentliche Kritik zu vermeiden. Die Unterstützung des Clubs war entscheidend für die schnelle Lösung.

Trotz der klaren Aufklärung saß der Schock tief. Am Mittwoch stand der Stürmer gemeinsam mit Neymar bereits wieder auf dem Trainingsplatz. Beide Spieler nahmen die üblichen Übungen auf, doch die emotionale Belastung war noch spürbar. Der Vorfall hatte tiefe Spuren hinterlassen, obwohl die rechtliche Lage nun geklärt ist. Die Erfahrung bleibt für Caballero ein prägendes Ereignis seiner Karriere in Brasilien.