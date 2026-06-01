Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes: Pistorius' Wehrpflichtregelung rechtswidrig?

Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages bewertet die Aussetzung der Abmeldepflicht im Wehrpflichtgesetz durch Verteidigungsminister Pistorius als rechtswidrig.

Das Verteidigungsministerium unter Boris Pistorius steht erneut in der Kritik. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages kommt zu dem Schluss, dass die von Ministerium erlassene Allgemeinverfügung zur Aussetzung der Abmeldepflicht für Männer zwischen 18 und 45 Jahren rechtswidrig ist.

Die Abmeldepflicht ist Teil des neuen Wehrpflichtgesetzes, das eigentlich auf Freiwilligkeit setzt, aber für den Spannungs- oder Verteidigungsfall eine Musterung vorsieht. Das Ministerium hatte die Regelung mit der Begründung außer Kraft gesetzt, sie werde im Alltag nicht angewendet. Doch der Wissenschaftliche Dienst sieht darin einen Kompetenzverstoß: Nur das Bundesverfassungsgericht dürfe ein Gesetz oder Teile davon außer Kraft setzen, nicht die Exekutive. Das Gutachten, das die Linksfraktion in Auftrag gegeben hatte, liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor.

Es bescheinigt dem Ministerium grobe handwerkliche Fehler. Besonders brisant ist, dass die Allgemeinverfügung sämtliche betroffenen Männer von der Abmeldepflicht ausnimmt, sodass die gesetzliche Regelung faktisch für niemanden mehr gilt. Der Wissenschaftliche Dienst spricht von einem rechtlichen Dauerzustand, den die Regierung nicht herbeiführen dürfe. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Desiree Becker, wirft dem Ministerium Inkompetenz und maximales Versagen vor.

Sie habe früh auf mögliche Rechtsprobleme hingewiesen, sei aber abgekanzelt worden. Das Gutachten sei nun eine Ohrfeige für den Verteidigungsminister. Pistorius selbst hatte betont, dass die Wehrpflicht nur im Ernstfall aktiviert werde, doch die juristische Bewertung zeigt, dass die Vorgehensweise des Ministeriums gegen Gewaltenteilungsprinzipien verstößt. Die Ampel-Koalition steht nun vor der Frage, wie sie mit dem Gutachten umgeht.

Die Opposition fordert eine sofortige Korrektur der Rechtslage. Der Verteidigungsausschuss des Bundestages wird sich voraussichtlich mit dem Vorgang befassen. Hintergrund ist die Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die von Teilen der Union und auch aus der SPD befürwortet wird. Pistorius hatte jedoch stets betont, auf Freiwilligkeit zu setzen.

Das Gutachten zeigt nun, dass die gesetzlichen Regelungen nicht einfach durch ministerielle Anordnungen ausgehebelt werden dürfen. Die Affäre könnte das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Verteidigungsministerium und Bundestag weiter belasten. Es bleibt abzuwarten, ob das Ministerium rechtliche Schritte einleitet oder das Gesetz ändert. Der Wissenschaftliche Dienst hat in seinem 13-seitigen Papier detailliert dargelegt, warum die Allgemeinverfügung nichtig ist.

Die Bundesregierung muss nun eine Lösung finden, die sowohl den rechtlichen Anforderungen als auch der politischen Zielsetzung gerecht wird. Die Diskussion um die Wehrpflicht ist damit wieder neu entfacht





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