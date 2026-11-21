Ein vertrauliches Gutachten für die Bundesregierung identifiziert die Einführung einer streckenbasierten Pkw-Maut als wirtschaftlichste Lösung. Die Autobahn GmbH erhält mehr Einnahmen, um Investitionsstaus zu beheben und Schulden zu bedienen, während der Status quo als das schlechteste Modell gilt.

Eine vertrauliche Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für die Bundesregierung empfiehlt den Einsatz einer Pkw-Maut als zentrales Finanzierungsinstrument für den deutschen Autobahnverkehr. Die Experten sehen darin die effektivste Methode, um die Autobahn GmbH finanziell zu stabilisieren und den massiven Investitionsstau bei Brücken und Fahrbahnen zu bewältigen, der aktuell aus verschiedenen steuerpolitischen Gründen kritisch diskutiert wird.

Finanzierungsdefizite der Autobahn GmbH

Die Autobahn GmbH soll künftig berechtigt sein, eigenständig Schulden aufzunehmen, wobei ihr ein Teil der Einnahmen aus der Lkw-Maut zusteht. Die Autoren der Studie rechnen jedoch vor, dass diese Einnahmen langfristig nicht ausreichen, um sowohl den gesamten Investitionsbedarf als auch die Kreditkosten der Behörde zu decken. Infolgedessen wird prognostiziert, dass die Autobahn GmbH voraussichtlich kontinuierliche Verluste erwirtschaftet.

Vergleich der Finanzierungsoptionen

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Die politische Denkpartei (PD) schlägt in der Studie zwei konkrete Alternativen zur Verbesserung der Lage vor. Erstens erhält die Autobahn GmbH die gesamten Einnahmen aus der Lkw-Maut statt nur einen Teil. Zweitens kommen neben den bestehenden Lkw-Gebühren auch Einnahmen aus einer neu eingeführten, streckenbasierten Pkw-Maut hinzu. Für alle untersuchten Varianten wurde ein spezifischer Prozentwert zum jeweiligen volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen ermittelt.

Das Ergebnis dieser Bewertung fällt eindeutig aus: Der Status quo schnitt mit 56,6 Prozent am schlechtesten ab. Die Reformpläne von Alexander Bilger erreichten 65,8 Prozent. Die Variante der vollen Lkw-Maut wurde mit 77,4 Prozent bewertet. Die Kombination aus Pkw- und Lkw-Maut erreichte mit 79,9 Prozent das beste Ergebnis und gilt als die einzige Option, die die Autobahn GmbH finanziell stabil genug hält, um ihre Schulden bis 2056 zu bedienen.

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Risiken und rechtliche Hürden

Trotz der wirtschaftlichen Vorteile sehen die Autoren der Untersuchung erhebliche Risiken bei der Einführung einer Pkw-Maut. Das Risiko von Klagen wird als besonders hoch eingeschätzt, wobei das Konfliktpotenzial bei einer Ausweitung der Lkw-Einnahmen für die Autobahn GmbH oder bei Bilgers Vorschlag zwar erheblich, aber geringer ist als beim Pkw-Modell.

Ein weiteres Problem ist die Volatilität der Mauteinnahmen, die durch technologische Veränderungen schrumpfen können. So wären Elektro-Lkw, die derzeit von der Maut befreit sind, ein Faktor für Einnahmeausfälle. Dennoch wird argumentiert, dass die Autobahn GmbH im Vergleich zu zehnjährigen Bundesanleihen nur einen moderaten Risikoaufschlag von rund 0,5 Prozentpunkten zahlen muss, was auf eine implizit bestehende Staatsgarantie zurückzuführen ist.

Politische und historische Einordnung

Die Diskussion um die Maut ist historisch schwer belastet. Der ehemalige Verkehrsminister Andreas Scheuer steht aktuell wegen des Verdachts der Falschaussage vor Gericht. Ihm wurde vorgeworfen, Verträge Ende 2018 geschlossen zu haben, bevor Rechtssicherheit durch das EuGH-Urteil bestand, was zu einem Millionenschaden für den Steuerzahler führte.

Ein zentraler Kritikpunkt war stets, dass Fahrzeughalter aus dem Inland für die Abgabe bei der Kfz-Steuer entlastet wurden, Fahrer aus dem Ausland dies jedoch nicht war, was als unzulässige Diskriminierung gewertet wurde. Alexander Bilger, der als Parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium schon früh Befürworter einer Maut war, betonte im Spätsommer in einer Talkshow, dass er in dieser Zeit sowohl positive als auch negative Erfahrungen sammeln konnte, es sich jedoch nicht um seinen direkten Auftrag handelte. Er verwies darauf, dass Zuverlässigkeit für die Instandhaltung von Brücken und die Beseitigung von Engpässen unerlässlich ist.