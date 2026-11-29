Eintracht Frankfurt bestätigt auch beim VfB Stuttgart den Aufwärtstrend und nähert sich weiter dem gewünschten Adi-Hütter-Fußball an. Das Remis macht Mut, es gibt aber auch Haare in der Suppe.

Eintracht Frankfurt bestätigt auch beim VfB Stuttgart den Aufwärtstrend und nähert sich weiter dem gewünschten Adi-Hütter- Fußball an. Das Remis macht Mut, es gibt aber auch Haare in der Suppe.trieb alle Medienschaffenden am Samstagabend vor allem eine Frage um: War dieser Punktgewinn in Schwaben nun ein Erfolg für die Hessen oder hätte es etwas mehr sein dürfen?

Die Eintracht hatte sehr stark begonnen, dann zwei Rückstände aufgeholt und insgesamt über 90 Minuten eine gute Leistung gezeigt. Die ganz große Belohnung blieb aber aus. Also: Ein Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren?

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"Ich würde von einem absolut verdienten Punkt sprechen. Wenn wir etwas entschlossener gewesen wären, hätten wir aber auch drei Punkte mitnehmen können", fasste Eintracht-Trainer Adi Hütter die ambivalente Gefühlslage zusammen. Er verspüre deshalb weder Ärger noch Freude, das Remis sei für beide Seiten verdient. Stürmer Jonathan Burkardt ergänzte:"Der Punkt geht in Ordnung.