Gute Taten im OWL-Gebiet: Heldentaten der Alltagsmenschen

Menschen im OWL-Gebiet tun jeden Tag kleine und große gute Taten, die oft nicht bekannt werden. Die Polizei Bielefeld berichtet von zahlreichen Beispielen, die von Heldentaten bis hin zu spontaner Hilfsbereitschaft reichen.

Bielefeld. Es ist oft so, als gäbe es nur schlechte Nachrichten auf der Welt. Doch das stimmt nicht. Jeden Tag tun Menschen auch im OWL -Gebiet kleine und große gute Taten, die beweisen, dass sie aufeinander achten, füreinander sorgen und sich gegenseitig und andere Lebewesen kümmern. Laut vielen Sprechern von Notruf - und Polizeileitstellen gibt es hier übrigens eine – allerdings mal erfreuliche – Dunkelziffer.

Denn aktenkundig werden natürlich nur besonders spektakuläre Fälle, zu denen Einsatzkräfte gerufen wurden. Viele kleine gute Taten werden demnach gar nicht bekannt. Zwei Senioren sind im Januar in Bad Oeynhausen einem Mann zu Hilfe geeilt, der in die Weser geraten war und sich in der Strömung nur noch an einigen Zweigen am Ufer festhielt. Die 74-jährige Frau und der 79-jährige Mann erkannten die Notlage des Mannes und riefen lautstark um Hilfe, da sie kein Handy dabei hatten. Zwei weitere Spaziergänger kamen dazu. Einer von ihnen alarmierte den Notruf, während der andere den Mann aus dem Wasser zog. Er wurde von den eintreffenden Rettungskräften ärztlich versorgt. Mehrere junge Männer bedrohten im März 2023 den Freund eines jungen Blomberger Schülers im Kreis Lippe. Dieser stellte sich den Angreifern entgegen und forderte sie auf, von seinem Freund abzulassen. Er ließ sich auch nicht abschrecken oder einschüchtern, als einer der Täter ein Messer zückte. Stattdessen bat er ihn, das Messer wegzustecken. Die Täter setzten ihren Angriff daraufhin nach Polizeiangaben nicht weiter fort und die Freunde konnten sich in Sicherheit bringen. Später ermittelte die Polizei die Haupttäter. Eine Fußgängerin mit Warnweste, die auf dem linken Fahrstreifen entlangging, war für einen Autofahrer im Dezember 2023 Anlass, sich zu wundern – und zu handeln. Der Mann passte einen Moment zum Anhalten ab und ließ die Gütersloherin in sein Auto einsteigen. Von ihr erfuhr er den Grund für die ungewöhnliche Wanderung: Ihr Wagen hatte eine Reifenpanne, sie konnte aber telefonisch keine Hilfe rufen, weil ihr Handyakku leer war. Der Mann fuhr die Frau daraufhin zu ihrem Wagen, sicherte das Auto nach hinten mit seinem Transporter und Warnblinklicht ab und begann, den Reifen selbst zu wechseln. Herbeigerufene Polizisten waren nach Angaben der Pressestelle der Polizei Bielefeld erstaunt über die spontane Hilfsbereitschaft des Mannes, die sie aus ihrer Diensterfahrung heraus als außergewöhnlich bewerteten. Sie und auch die Autofahrerin bedankten sich ausdrücklich bei dem 33-Jährigen. Eine 64-Jährige meldete sich im vergangenen Sommer per Notruf bei der Polizei des Kreises Minden-Lübbecke. Sie teilte mit, dass sie sich Sorgen um einen älteren Nachbarn machte. Diesen sehe sie für gewöhnlich beinahe täglich im Garten oder beim Spazierengehen, nun seit dem Wochenende aber gar nicht mehr. Außerdem brenne durchgängig das Licht im Erdgeschoss. Die eintreffenden Polizeibeamten verschafften sich nach vergeblichem Klingeln und Klopfen Zutritt zur Wohnung und fanden den Mann hilflos auf dem Boden liegend vor. Er war nach einem Sturz nur noch bedingt ansprechbar und musste zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Mit ihrem Anruf hatte die Nachbarin Schlimmeres verhindert. Im August 2023 bricht ein Mann vor einem Supermarkt im Kreis Herford zusammen. Seine Frau ruft um Hilfe, Umstehende eilen sofort herbei, helfen ihr, ihren Mann aus dem Auto zu manövrieren. Ein Mann wählt den Notruf, doch die lebensrettende Herzdruckmassage beherrscht niemand. Da eilt eine Frau aus dem Supermarkt, sie ist Polizistin außer Dienst, hat selbst eingekauft. Sie beginnt sofort mit den lebensrettenden Maßnahmen. Auch zwei Disponenten aus der Leitstelle haben sich unterdessen auf den Weg gemacht, um zu helfen, weil sie wissen: Sie sind schneller als der Rettungswagen. Mit dem Defibrillator, den sie mitbringen, kann das Herz des Mannes wieder zum Schlagen gebracht werden. Abseits der Wiederbelebung übernimmt unterdessen eine Passantin eine ebenfalls wichtige Aufgabe: Sie kümmert sich um die Familie des Mannes, tröstet und unterstützt seine Frau und seine Töchter. Ein 17-jähriger Realschüler aus Lemgo sah im März 2023, wie zwei ihm unbekannte Täter zwei Fahrräder stahlen. Er sprintete daraufhin zu seinem eigenen Pedelec, verfolgte die Diebe und holte einen von ihnen ein. Der ließ daraufhin von dem gestohlenen Rad ab und flüchtete zu Fuß. Der 17-jährige Schüler brachte eines der gestohlenen Räder daraufhin zum rechtmäßigen Eigentümer zurüc





