Zusätzliche Verbindungen und Stationen, aber auch erhebliche Einschränkungen: Der Fahrplanwechsel im Hamburger Verkehrsverbund beinhaltet viele Änderungen. Was Fahrgäste nun wissen müssen.

Zusätzliche Verbindungen und Stationen, aber auch erhebliche Einschränkungen: Der Fahrplan wechsel im Hamburg er Verkehrsverbund beinhaltet viele Änderungen. Was Fahrgäste nun wissen müssen. Hamburg - Verbesserungen und Einschränkungen: Zum Fahrplan wechsel am 13.

Dezember können sich Fahrgäste im Hamburger Verkehrsverbund auf zahlreiche Änderungen einstellen. So entfällt bei der S1 auf dem Abschnitt Hasselbrook-Poppenbüttel aufgrund von Baumaßnahmen der morgens und nachmittags angebotene 5-Minuten-Takt. Die Züge verkehren dann auf diesem Abschnitt im 10-Minuten-Takt. Fahrgäste von und nach Poppenbüttel müssen in beide Richtungen in Ohlsdorf umsteigen.

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Der Airport ist den Angaben zufolge aus der Innenstadt weiter umsteigefrei zu erreichen. Aufgrund von Brückenbauarbeiten im Bereich des Zollkanals entfallen die Verstärkerfahrten auf dem Abschnitt Hamburg Hbf/Hamburg-Harburg . Auch der RE5 ist betroffen: Durchgehende Fahrten von und nach Hamburg Hauptbahnhof - mit wenigen Ausnahmen an Werktagen - sind nur an Sonntagen alle zwei Stunden möglich. Die Regionalbahnlinie A1 bekommt eine neue Haltestelle .