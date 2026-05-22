Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Drama und Liebe

Die neue Folge von GZSZ sorgt für viel Drama und Liebe. Yvonne weist Katrin die Schuld dafür zu, dass ihre Tochter Laura im Gefängnis sitzt. Katrin und Gerner haben inzwischen die belastende Taxiquittung an die Polizei weitergegeben.

Liebe , Drama und große Gefühle: Gute Zeiten, schlechte Zeiten sorgt täglich für Gesprächsstoff und jede Menge Spannung. Wer der offiziellen TV-Ausstrahlung voraus sein will, kann bei RTL+ die aktuellsten Folgen von GZSZ schon eine ganze Woche vorher genießen.

Die neue Folge GZSZ auf RTL+ sorgt für viel Drama. Yvonne weist Katrin die Schuld dafür zu, dass ihre Tochter Laura im Gefängnis sitzt. Katrin und Gerner haben inzwischen die belastende Taxiquittung an die Polizei weitergegeben, die belegt, dass Moritz und Laura in der Tatnacht nicht zusammen waren. Daraufhin reagierte Toni ohne zu zögern und ließ Laura direkt festnehmen.

Seitdem spitzen sich die Ereignisse massiv zu, die Fronten sind völlig verhärtet. Auch Moritz ist verzweifelt: Er muss erkennen, dass er Laura kaum noch helfen kann. Gleichzeitig trifft ihn Yvonne kalt, als er sie auffordert, zur Polizei zu gehen und auszusagen, was in der Mordnacht passiert ist. Jessica scheint eine glückliche Phase zu erleben – bis sich plötzlich alles verändert.

Sie hat ihre Prüfung zur Krankenschwester erfolgreich bestanden. Außerdem hat sie bereits einen Verlobungsring für Philip besorgt – der Antrag ist also praktisch vorbereitet. Doch dann kommt etwas dazwischen, das ihre Pläne ins Wanken bringt. Auch beruflich wird es spannend: Alicia kämpft um einen wichtigen Auftrag für die Agentur und ist kurz davor, ihn zu sichern.

Katrin erkennt zwar ihren Einsatz und gibt ihr sogar die Chance, den Pitch selbst zu präsentieren und aus dem Schatten zu treten – der peinliche KI-Aussetzer scheint fast vergessen. Doch ausgerechnet Katrin selbst könnte mit einer unbedachten Bemerkung alles wieder gefährden





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