"Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Gerner gerät ins Visier der Ermittlungen, Laura im Gefängnis und Nihat und Matilda in Liebe

Die beliebte Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sorgt täglich für Gesprächsstoff und Spannung. Die neue Folge ist bereits eine Woche früher auf RTL+ verfügbar und enthüllt weitere Intrigen.

Liebe, Drama und große Gefühle: "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sorgt täglich für Gesprächsstoff und jede Menge Spannung. Wer der offiziellen TV-Ausstrahlung voraus sein will, kann bei RTL+ die aktuellsten Folgen von GZSZ schon eine ganze Woche vorher genießen.

Die neue Folge GZSZ auf RTL++++ Achtung Spoiler: Diese Folge ist heute auf RTL+ verfügbar und erst nächste Woche im TV zu sehen +++ Gerner (Wolfgang Bahro, 65) gerät immer stärker ins Visier der Ermittlungen: Nachdem Moritz (Lennart Borchert, 26) ausgesagt hat, dass Jo in der Mordnacht bewaffnet zu Zoe (Lara Dandelion Seibert, 33) gefahren ist, bestätigt auch Yvonne (Gisa Zach, 52) seine Aussage. Für Toni (Olivia Marei, 36) und Schmitti (Timo Hastenpflug) verdichten sich damit die Hinweise gegen Gerner, sehr zur Sorge von Katrin (Ulrike Frank, 57).

Während Laura (Chryssanthi Kavazi, 37) weiter im Gefängnis sitzt, könnte sich das Blatt nun dramatisch wenden Auch bei Nihat (Timur Ülker, 36) und Matilda (Anna-Katharina Fecher, 37) wird es spannend: Ihr Plan, sich vor der Unterhändlerin der Banco Montoya als verlobtes Paar auszugeben, scheint aufzugehen. Das spanische Bankhaus signalisiert Zustimmung zur Übernahme durch die Gerner Financial Group. Während Matilda die Liebes-Show rein geschäftlich sieht, keimt bei Nihat neue Hoffnung auf echte Gefühle auf





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