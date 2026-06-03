Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Gerner wird verdächtiger

Die neue Folge GZSZ bringt wieder viel Spannung und Emotionen. Gerner wird immer stärker verdächtigt, und die Hinweise gegen ihn werden immer mehr. Die Beziehung zwischen Nihat und Matilda wird auch wieder ein Thema sein.

Liebe, Drama und große Gefühle: Gute Zeiten , schlechte Zeiten sorgt täglich für Gesprächsstoff und jede Menge Spannung . Wer der offiziellen TV-Ausstrahlung voraus sein will, kann bei RTL+ die aktuellsten Folgen von GZSZ schon eine ganze Woche vorher genießen.

Die neue Folge GZSZ im TV: Gerner (Wolfgang Bahro, 65) gerät immer stärker ins Visier der Ermittlungen: Nachdem Moritz (Lennart Borchert, 26) ausgesagt hat, dass Jo in der Mordnacht bewaffnet zu Zoe (Lara Dandelion Seibert, 33) gefahren ist, bestätigt auch Yvonne (Gisa Zach, 52) seine Aussage. Für Toni (Olivia Marei, 36) und Schmitti (Timo Hastenpflug) verdichten sich damit die Hinweise gegen Gerner, sehr zur Sorge von Katrin (Ulrike Frank, 57).

Während Laura (Chryssanthi Kavazi, 37) weiter im Gefängnis sitzt, könnte sich das Blatt nun dramatisch wenden. Foto: RTL/Rolf Baumgartner Auch bei Nihat (Timur Ülker, 36) und Matilda (Anna-Katharina Fecher, 37) wird es spannend: Ihr Plan, sich vor der Unterhändlerin der Banco Montoya als verlobtes Paar auszugeben, scheint aufzugehen. Das spanische Bankhaus signalisiert Zustimmung zur Übernahme durch die Gerner Financial Group. Während Matilda die Liebes-Show rein geschäftlich sieht, keimt bei Nihat neue Hoffnung auf echte Gefühle auf.

Wie es weitergeht, erfahren Sie schon heute im Fernsehen. Die neue Folge GZSZ bringt wieder viel Spannung und Emotionen. Gerner wird immer stärker verdächtigt, und die Hinweise gegen ihn werden immer mehr. Die Beziehung zwischen Nihat und Matilda wird auch wieder ein Thema sein.

Es bleibt spannend, was passieren wird und wie die Charaktere reagieren werden





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