Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Liebe, Drama und große Gefühle

Die neue Folge GZSZ auf RTL+ ist heute verfügbar und enthält viele Überraschungen. Der Krimi um Zoe spitzt weiter zu, während Toni und Schmitti im Mordfall ermitteln. Auch geschäftlich wird es turbulent, als Gerner, Julian und Nihat die spanische Banco Motoya übernehmen wollen.

Liebe , Drama und große Gefühle: Gute Zeiten , schlechte Zeiten sorgt täglich für Gesprächsstoff und jede Menge Spannung . Wer der offiziellen TV-Ausstrahlung voraus sein will, kann bei RTL+ die aktuellsten Folgen von GZSZ schon eine ganze Woche vorher genießen.

Die neue Folge GZSZ auf RTL+ ist heute verfügbar und erst nächste Woche im TV zu sehen. Der Krimi um Zoe spitzt weiter zu: Moritz ist fassungslos, dass Yvonne nicht gegen Jo aussagen will und nimmt die Sache selbst in die Hand, um Laura aus dem Gefängnis zu holen. Während Toni und Schmitti weiter im Mordfall ermitteln, kommen auch Yvonne immer mehr Zweifel an Lauras Unschuld. Um endlich die Wahrheit zu erfahren, besucht sie ihre Tochter im Gefängnis.

Auch geschäftlich wird es turbulent: Gerner, Julian und Nihat stehen kurz davor, die spanische Banco Motoya zu übernehmen. Doch ausgerechnet vor einem wichtigen Termin fallen Jo und Julian aus, sodass Nihat allein verhandeln muss. Um bei der Konkurrenz Eindruck zu machen, greift er spontan zu einer kleinen Notlüge und gibt sich als Matildas Verlobter aus. Bei Jonas läuft dagegen alles in eine neue Richtung: Durch seine Zeit im Jugendclub entdeckt er immer mehr seine Leidenschaft für soziale Arbeit.

Die Erfahrungen mit den Jugendlichen haben ihn geprägt, deshalb startet Jonas nun ein Praktikum, um tiefer in den sozialen Bereich einzutauchen





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