Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Liebe, Drama und große Gefühle

Die neue Folge GZSZ im TV: Katrin muss die schwere Entscheidung treffen, ob sie Gerner ihr großes Geheimnis anvertrauen kann. Der Erpresser fordert wieder Geld, und Katrin hängt von Gerners Glauben ab.

Liebe, Drama und große Gefühle: Gute Zeiten , schlechte Zeiten sorgt täglich für Gesprächsstoff und jede Menge Spannung. Wer der offiziellen TV-Ausstrahlung voraus sein will, kann bei RTL+ die aktuellsten Folgen von GZSZ schon eine ganze Woche vorher genießen.

Die neue Folge GZSZ im TV. Katrin ist hin- und hergerissen: Sie muss die schwere Entscheidung treffen, ob sie Gerner ihr großes Geheimnis anvertrauen kann. Noch komplizierter wird ihre Lage, als der Erpresser sich erneut meldet und wieder Geld fordert. Besonders brisant: Katrin hatte tatsächlich einen Killer beauftragt, um Zoe zu töten - den Auftrag jedoch im letzten Moment gestoppt.

Nun hängt vieles von Gerner ab: Wird er ihr glauben und sie bei den weiteren Ermittlungen unterstützen? Unterdessen ist Yvonne spürbar erleichtert, als Laura aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Trotzdem verhalten sich Mutter und Tochter vorsichtig miteinander: Zwar gibt es keine direkten Vorwürfe, dennoch war Yvonne lange auf Gerners Seite und hat ihn sogar gedeckt. Ähnlich verhält es sich mit Jo Gerner selbst: Er kann Yvonnes frühere Loyalität nicht hinnehmen und gießt weiter Öl ins Feuer.

Eine weitere Überraschung, diesmal aber positive, sorgt für Aufregung im Kiez: Johanna kommt früher als erwartet nach Berlin und taucht unerwartet in Katrins Agentur auf. Ihre Zugverbindung in London hat sich geändert, weshalb Johanna früher angekommen ist. Vor allem bei Jonas, der seine Liebste endlich im echten Leben sehen kann, sorgt Johannas Rückkehr für große Begeisterung. Dennoch haben die beiden im Wirbel der Ereignisse nicht so viel Zeit füreinander.

Ob das Wiedersehen tatsächlich so viel Freude bringt wie gedacht, erfahren Sie schon heute im TV





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gute Zeiten Schlechte Zeiten RTL+ Katrin Gerner Erpresser

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jack Schlossberg: Unfreiwilliger Single! Kennedy-Enkel sucht allesStar-News des Tages im GALA-Ticker: Jack Schlossberg hofft auf die große Liebe +++ Warum Jennifer Garner Ben Affleck aktuell keine neue Liebe gönnt.

Read more »

Patrick Fernandez verabschiedet sich emotional von GZSZSchauspieler Patrick Fernandez spricht in der Sendung Punkt 12 über den Ausstieg seines Charakters Carlos Lopez aus der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten und die engen Freundschaften zu seinen Kollegen.

Read more »

„Direkt rangewanzt“: Katrin Müller-Hohenstein fragt Mertesacker zu Shakira aus – und stichelt gegen SchweinsteigerShakira singt bei der WM-Eröffnungsfeier. Für Katrin Müller-Hohenstein die perfekte Gelegenheit, Per Mertesacker zu seinem Treffen mit der Sängerin zu befragen.

Read more »

GZSZ-Vorschau heute: Katrin offenbart Gerner ihr GeheimnisKatrin hat bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ein dunkles Geheimnis. Sie sieht keinen Ausweg mehr und vertraut sich Gerner an.

Read more »