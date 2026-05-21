"Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Toni und Schmitti schließen sich an, um den Fall zu lösen, Laura gerät unter Druck, Jo bleibt für sie als potenzieller Täter im Visier

Die neue Folge von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sorgt für Gesprächsstoff und Spannung. Toni und Schmitti schließen sich an, um den Fall zu lösen, während Laura unter Druck gerät und Jo als potenzieller Täter bleibt. Die Spannung steigt, als die Ermittler den Täter im Visier haben könnten oder in eine ganz andere Richtung führen könnten.

Liebe, Drama und große Gefühle: "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sorgt täglich für Gesprächsstoff und jede Menge Spannung . Wer der offiziellen TV-Ausstrahlung voraus sein will, kann bei RTL+ die aktuellsten Folgen von GZSZ schon eine ganze Woche vorher genießen.

Die neue Folge GZSZ auf RTL++++ Achtung Spoiler: Diese Folge ist heute auf RTL+ verfügbar und erst nächste Woche im TV zu sehen +++ Auf dem Kiez überschlagen sich die Ereignisse: Toni (Olivia Marei, 36) und Schmitti (Timo Hastenpflug) sind sich sicher, endlich die entscheidende Spur gefunden zu haben. Nach ihren neuesten Erkenntnissen soll der Fall jetzt mit einem Zugriff gelöst werden. Doch noch ist unklar, wen die Ermittler tatsächlich schnappen wollen.

Besonders Laura (Chryssanthi Kavazi, 37) gerät zunehmend unter Druck, denn ihre Aussagen werfen weiter Fragen auf. Aber auch Jo (Wolfgang Bahro, 65) bleibt für Toni und Schmitti hochverdächtig, weil für sie vieles auf ein starkes Motiv hindeutet. Während die Spannung steigt, stellt sich die große Frage: Haben die beiden wirklich den Täter im Visier oder führt die Spur in eine ganz andere Richtung





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