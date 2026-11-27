Guten Morgen aus der Redaktion - Asien freundlich, DAX fest
Weiterhin erholt zeigten sich die asiatischen Aktienmärkte. Inklusive SAMSUNG ELECTRONICS und SK HYNIX in Südkorea. Dies folgte einem festen DAX mit 2,1 % auf 25.216 Punkte am Donnerstag sowie Schnellstart heute (aktuell + 0,75 %).
Weiterhin erholt zeigten sich die asiatischen Aktienmärkte. Inklusive SAMSUNG ELECTRONICS und SK HYNIX in Südkorea. Dies folgte einem festen DAX mit 2,1 % auf 25.216 Punkte am Donnerstag sowie Schnellstart heute .
Für die US-Börsen ist nach Thanksgiving heute ein "halber" Handelstag zu beachten. Aus China wurden erfreuliche Konjunkturdaten gemeldet. Die Ergebnisse großer Industrieunternehmen lagen im Oktober im Durchschnitt 20,1 % über Vorjahr . Im einzelnen profitierte die chinesische Elektronikindustrie von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur, so dass die Gewinne sich in den ersten zehn Monaten zum Vorjahr verdoppelten.
Tokio: Die Kerninflation beschleunigte sich in diesem Monat von 2,6 auf 2,9 %, gemessen für den Hauptstadt-Großraum. Die Wahrscheinlichkeit einer japanischen Leitzinserhöhung im Dezember ist damit gestiegen. Weitere Zinserhöhungen auch in Eurozone. Laut EZB-Sitzungsprotokoll hatten sich schon im Oktober etliche Mitglieder des Gremiums für eine Straffung der Geldpolitik ausgesprochen.
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