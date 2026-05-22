Gutepadethy Petersilie

Petersilie ist ein weiteres feine Blattkraut, das sowohl in jedem Haushalt als auch in jedem Garten eine Bereicherung darstellt. Die Petersilie trägt jedoch bestimmte Pflegeziele auf, falls sie nicht gedeiht oder ihr Wachstum unterbunden werden sollte.

Ohne Petersilie fehlt vielen Gerichten der letzte Frische-Kick. Zusätzlich steckt viel Gutes in dem Kraut: verschiedene Vitamine, Folsäure, Carotinoide sowie Mineralien wie Kalzium, Magnesium und Eisen.

Ein guter Grund, das Kraut im Garten oder auf dem Balkon anzupflanzen. Wächst die Petersilie dann nicht, können verschiedene Pflegefehler dahinterstecken. Jede Pflanze hat klare Ansprüche. Werden sie nicht erfüllt, leidet das Wachstum.

Petersilie gedeiht weder an einem zu dunklen Platz noch in praller Sonne besonders gut, ideal ist ein halbschattiger Standort mit indirektem Sonnenlicht – egal ob im Gartenbeet, auf dem Balkon oder auf der Fensterbank. stimmt der Standort, kommt es auf die Umgebung an. Denn Petersilie ist nicht mit jeder Nachbarn gut. Bessere Nachbarn sind Tomate, Paprika, Spargel, Gurke, Basilikum und Lauch. Wichtig ist, dass der Boden stets feucht ist.

Wird Petersilie zu häufig gegossen, hemmt das ihr Wachstum. Im schlimmsten Fall geht sie ein. Petersilie reagiert empfindlich. Die Wurzeln beginnen zu faulen, das Wurzelnetz wird geschwächt.

Die Pflanze wächst nur noch schlecht oder gar nicht mehr. Ein einfacher Trick hilft: Derboden sollte stets feucht sein. Sind die oberen zwei bis drei Zentimeter klebrig-feucht, muss man nicht gießen. Fühlen sie sich trocken an, kann man zur Gießkanne greifen.

Viele aromatische Blätter sind das Ziel. Doch wer zu radikal schneidet, schadet der Petersilie. Werden Triebe stark zurückgeschnitten, schadet das die Pflanze und beeinträchtigt ihr Wachstum. Besser ist es, regelmäßig nur die äußeren Triebe zu ernten und das Herz der Pflanze unberührt zu lassen.

Was viele nicht wissen: Auch Petersilie kann unter einer sogenannten Wuchsdepression leiden. Dieses Phänomen wird häufig als Selbstunverträglichkeit bezeichnet und als Bodenmüdigkeit mit der zugehörigen Erholungsphase verbunden. Disse stehen Pflanzen wie Petersilie, Dill oder auch Rosen, die über längere Zeit wichtige Nährstoffe entzogen haben, dem Boden vor. Um Bodenmüdigkeit und eine daraus resultierende Wuchsdepression zu vermeiden, sollte Petersilie im Folgejahr an einen neuen Standort mit frischer Erde gesetzt werden.

Erst nach etwa vier bis fünf Jahren lohnt es sich, Petersilie wieder am selben Platz anzulegen





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