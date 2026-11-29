Güterwaggons in Schwedt entgleist - Strecke weiter gesperrt
Leere Waggons sind in der Uckermark entgleist und blockieren einen Bahnübergang. Für Fahrgäste gibt es Einschränkungen. Wie lange noch?
Leere Waggons sind in der Uckermark entgleist und blockieren einen Bahnübergang. Für Fahrgäste gibt es Einschränkungen. Wie lange noch? Schwedt - Nach einem Bahnunfall in Schwedt in der Uckermark ist die Strecke weiterhin gesperrt.
"Wann Züge den Abschnitt wieder befahren können, ist abhängig vom genauen Umfang der notwendigen Reparaturarbeiten", teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage mit. Nach aktuellem Stand seien Schienen und Schwellen auf mehreren Hundert Metern beschädigt. Der betroffene Bahnübergang ist hingegen für den Autoverkehr wieder frei. Elf leere Waggons eines Güterzugs waren in der Nacht zum Samstag entgleist.
Sie blockierten zunächst einen Bahnübergang. Nach Angaben der Bahn wurden einige Güterwagen am Samstag von einer Ersatzlokomotive abgeschleppt. Weitere werden mit Hilfe eines Krans und Spezialgeräten in das Gleis gehoben und abtransportiert. Zur Ursache machte die Bahn noch keine Angaben.
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