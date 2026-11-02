Gutscheincodes: PlayStation 5, On-Schuhe & Bosch-Geräte sparen

Nutzen Sie aktuelle Rabattaktionen für PlayStation 5 Miete, On-Schuhe, Bosch-Großgeräte, Motorradkleidung und Google Workspace. Sparen Sie jetzt mit den Codes.

Beim Online-Shopping bieten aktive Gutscheincodes erhebliche Einsparpotenziale, da sie teilweise mit bestehenden Rabatten kombinierbar sind. Für Neukunden ist aktuell ein Preisnachlass bei der PlayStation 5-Miete verfügbar, der bis Ende 2026 gilt. Weitere Angebote reduzieren die Kosten für Laufschuhe von On, große Haushaltsgeräte von Bosch, Motorradbekleidung und Software-Lizenzen von Google. Diese Aktionen lohnen sich für sowohl Gelegenheitsspieler als auch für langfristige Investoren in Technik und Mode.

PlayStation 5 Miete und Neukunden-Rabatt

Der Kauf einer PlayStation 5 ist finanziell oft eine erhebliche Belastung, da die Konsole mehrere Hundert Euro kostet. Eine kosteneffiziente Alternative bietet die Miete der Konsole über einen bestimmten Zeitraum an. Dies ist insbesondere für Gelegenheitsspieler attraktiv oder für Nutzer, die die Hardware vor dem Kauf testen möchten. Aktuelle Konditionen beinhalten einen Neukundenrabatt auf die Miete im ersten Monat. Der Gutschein ist ausschließlich für Neuanmeldungen gültig und läuft bis zum 31. Dezember 2026 ab.

Also read „Sie ist sehr klug, sie will lernen“: Franzi (5) hat ein Handicap und möchte zur Schule, doch niemand will sie fahren

Vor einer Bestellung sollten Interessenten jedoch sorgfältig die Mietbedingungen prüfen. Je nach gewählter Vertragslaufzeit können zusätzliche monatliche Kosten anfallen. Es empfiehlt sich ein direkter Vergleich der Gesamtkosten über den Mietzeitraum mit dem regulären Kaufpreis einer gebrauchten oder neuen Konsole. So lässt sich vermeiden, dass durch versteckte Gebühren der finanzielle Vorteil der Miete zunichte gemacht wird.

On-Schuhe und Bosch-Großgeräte mit Codes

Die Marke On ist primär für ihre Laufschuhe mit der charakteristischen Sohlenkonstruktion bekannt. Das Sortiment umfasst zudem Sportbekleidung, Jacken und Accessoires für Training und Freizeit. Die Preisgestaltung bewegt sich im gehobenen Segment, weshalb ein Rabatt durchaus willkommen ist. Aktuell gewährt der Händler fünf Prozent Preisnachlass auf regulär bepreiste Artikel. Bei einem Paar Laufschuhe im Wert von 160 Euro entspricht dies einer Ersparnis von acht Euro.

Advertisement

Diese Aktion richtet sich an Neukunden und Bestandskunden und ist bis zum 30. November 2026 einlösbar. Ein Mindestbestellwert wird nicht verlangt. Ausgeschlossen sind jedoch limitierte Editionen, frühere Kollektionen und Geschenkkarten. Eine Kombination mit anderen Aktionen ist nicht möglich. Die Einlösung funktioniert ausschließlich über die On.com-Webseite oder die On-App, nicht in den physischen Filialen. Der Deal ist besonders für geplante Käufe zum regulären Preis relevant.

Bei defekten Großgeräten wie einer Waschmaschine oder einem ausgedienten Kühlschrank steigen die Kosten häufig stark an. Gerade bei hochwertigen Haushaltsgeräten machen wenige Prozent Rabatt einen spürbaren Unterschied. Für bestimmte Großgeräte von Bosch wird ein Rabatt gewährt. Sinkt der Preis einer Waschmaschine von 800 Euro auf 760 Euro, beträgt die Ersparnis vierzig Euro. Die Aktion gilt für Neu- und Bestandskunden bis zum 30. November 2026 ohne Mindestbestellwert.

Ausgeschlossen von diesem Angebot sind bereits reduzierte Artikel, Ersatzteile, Kleingeräte sowie Zubehör für Cookit und Unlimited. Der Gutscheincode muss direkt bei der Bestellung im deutschen Bosch Online-Shop eingegeben werden. Eine nachträgliche Anrechnung ist nicht möglich, ebenso wenig wie die Kombination mit anderen Gutscheinen. Ein Blick auf den Strom- und Wasserverbrauch lohnt sich ebenfalls, da ein sparsames Gerät langfristig mehr Geld sparen kann als der einmalige Rabatt.

Motorradkleidung und Google Workspace Angebote

Die vollständige Schutzausrüstung für Biker, bestehend aus Helm, Jacke, Handschuhen und Stiefen, ist oft teuer. Der Händler bietet eine große Auswahl an Motorradbekleidung und Zubehör für unterschiedliche Anforderungen. Aktuell lässt sich beim Einkauf zusätzlicher Betrag sparen: Es gibt zwanzig Prozent Rabatt gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Voraussetzung ist ein Mindestbestellwert von fünfzig Euro. Die Aktion richtet sich an Neukunden und Bestandskunden, läuft jedoch nur bis zum 15. November.

Advertisement

Da die unverbindliche Preisempfehlung nicht immer den günstigsten Marktpreis darstellt, lohnt sich ein Vergleich der Endpreise bei anderen Händlern. Bei größeren Anschaffungen kann der Nachlass jedoch signifikant sein. Das Unternehmen Google bündelt verschiedene Anwendungen für die Zusammenarbeit unter einem Dach. Dazu gehören Gmail mit geschäftlicher E-Mail, Google Drive als Cloud-Speicher sowie Docs, Sheets und Meet.

Für kleine Unternehmen, Selbstständige und verteilte Teams ist die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten und die Online-Abstimmung von Terminen essenziell. Aktuell reduziert sich der Preis für den Business-Standard-Tarif in den ersten drei Monaten um zwölf Prozent. Der Rabatt gilt für Neu- und Bestandskunden bis zum 31. Januar 2027 ohne Mindestbestellwert. Nach Ablauf der drei Monate fällt der übliche Abo-Preis an. Die gewählte Vertragslaufzeit spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Kalkulation.

Optiker und iWear Kontaktlinsen Einsparungen

Eine neue Brille oder Kontaktlinsen verursachen beim Optiker schnell hohe Ausgaben. Kontaktlinsenträger müssen regelmäßig nachbestellen, wobei ein Rabatt auf die nächste Bestellung hilfreich ist. Der Optiker bietet neben klassischen Fassungen und Sonnenbrillen auch Kontaktlinsen der Eigenmarke iWear sowie Pflege Lösungen an. Auch hier lohnt sich ein Blick auf aktuelle Aktionen, um die laufenden Kosten für Sehhilfen zu minimieren.