Guy Martin verzichtet auf Tourist Trophy für Mountainbike-Abenteuer

Guy Martin, der populäre britische Motorradrennfahrer, wird an der «Great Divide Mountain Bike Route» teilnehmen und damit auf die Tourist Trophy auf der Insel Man verzichten. Nach einem schweren Sturz beim Ulster Grand Prix hatte Martin bereits angedeutet, neue Herausforderungen zu suchen. Im Juni will er an dem 4.418 Kilometer langen Mountainbike-Rennen entlang der Rocky Mountains teilnehmen. Ob Martin in Zukunft noch an Straßenrennen teilnimmt, ist ungewiss. Er könnte seine Liebe für das Motorradrennen verloren haben oder aber einfach genug von der Belastung haben. Wenn er jedoch zurückkehren sollte, dann nur auf einem Tyco BMW Motorrad, denn laut Martin ist die BMW S1000RR einfach großartig. Bevor Martin jedoch wieder bei einem Motorradrennen zu sehen sein wird, unternimmt er im Sommer einen Angriff auf den Geschwindigkeitsweltrekord auf den Salzseen von Bonneville mit dem 1.000 PS starken Rocket Streamliner von Triumph.

Guy Martin wird im Juni an der «Great Divide Mountain Bike Route» teilnehmen und ist damit für die diesjährige Tourist Trophy auf der Insel Man nicht verfügbar. Schon vor Monaten hatte Martin nach seinem schweren Sturz beim Ulster Grand Prix angedeutet, dass er sich neue Ziele setzen möchte. Der 34-jährige Publikumsliebling hat sich entschieden, anstatt an der Tourist Trophy an der «Great Divide Mountain Bike Route», einem über 4.

418 Kilometer führenden Mountainbike-Rennen entlang der Rocky Mountains, teilzunehmen. Auch allen anderen Straßenrennen, insbesondere dem North West 200 Mitte Mai, wird der für seine kompromisslose Art bekannte Brite aus Kirmington in der Grafschaft North Yorkshire vorerst fernbleiben. Ob Martin für das Team Tyco BMW diese Saison nochmals an den Start rollen wird, ist ungewiss. «Vielleicht kann ich nach der Great Divide kein Fahrrad mehr sehen. Genauso könnte es aber auch sein, dass ich danach genug von Motorradrennen habe. Sollte ich aber wieder Lust auf Straßenrennen verspüren, dann nur auf den Motorrädern von Tyco, denn die BMW S1000RR ist einfach großartig.» Bevor Martin allerdings wieder bei einem Motorradrennen zu sehen sein wird, unternimmt er im Sommer mit dem speziell angefertigten 1.000 PS starken Rocket Streamliner von Triumph auf den Salzseen von Bonneville (USA) einen Angriff auf den Geschwindigkeitsweltrekord, der derzeit bei 605,697 km/h liegt. Im Vorjahr musste der Versuch wegen der Verletzung von Martin abgesagt werden. Neben dem elffachen Tourist-Trophy-Sieger Ian Hutchinson, der nach seinem sensationellen Abschneiden bei der letztjährigen TT – der Brite gewann beide Supersport- und auch das Superstock-Rennen, den Platz von William Dunlop übernommen hat, wurde vorerst von Seiten Tyco BMW noch kein weiterer Pilot für die diesjährige Straßenrennsaison nominiert.Toprak Razgatlioglu sorgt in der Superbike-WM für Furore. Schon mehrmals stand ein Wechsel des zweifachen Weltmeisters in die MotoGP im Raum – dafür ist es jetzt vermutlich zu spät





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

GUY MARTIN MOTORRADRENNEN TOURIST TROPHY MOUNTAINBIKE ROCKY MOUNTAINS BONNEVILLE Geschwindigkeitsweltrekord

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gary Johnson kehrt mit T3 Racing zur Tourist Trophy zurückDas Team T3 Racing setzt beim nächsten Tourist Trophy Rennen auf den erfahrenen Fahrer Gary Johnson. Mit Johnson im Sattel der Triumph Daytona 675 strebt das Team eine Top-3-Platzierung an. Johnson, zweifacher TT-Sieger, freut sich auf die Herausforderung und das Testprogramm, das vor dem Rennen im Juni absolviert wird.

Weiterlesen »

David Datzer: Tourist Trophy im Team Roadhouse MacauEnde des vergangenen Jahres stand die Karriere von David Datzer auf der Kippe. Jetzt vermeldete der Champion der letztjährigen IRRC Superbike die Zusammenarbeit mit dem Roadhouse Macau Racing Team.

Weiterlesen »

Tourist Trophy 2017: Wer sind die Favoriten?Werden auch dieses Jahr Ian Hutchinson und Michael Dunlop die Siege bei der Tourist Trophy unter sich ausmachen und kann Dave Molyneux bei den Seitenwagen auf die Siegerstraße zurückkehren?

Weiterlesen »

Guy Martin tritt im F1-Auto gegen Jenson Button an!TT-Star Guy Martin und Formel-1-Veteran Jenson Button liefern sich im Rahmen des F1-GP in Silverstone ein ganz besonderes Rennen: Sie treten in historischen Formel-1-Autos von Williams gegeneinander an.

Weiterlesen »

Trophy Aktives Schutzsystem kommt zur BundeswehrDas aktive Schutzsystem Trophy des israelischen Herstellers Rafael Advanced Defense Systems wird eingeführt. Trophy soll gepanzerte Fahrzeuge zuverlässig vor Panzerabwehrraketen schützen.

Weiterlesen »

Absage der Eco Junior Rally Trophy Germany 20212021 wird es auch 2021 keine Eco Junior Rally Trophy Germany. Initiator Armin Schwarz musste wegen Teilnehmermangels die Nachwuchsserie absagen.

Weiterlesen »