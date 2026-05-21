Guy Ritchie Interview: "In the Grey" und Karriere

Guy Ritchie hat einen stilistischen und humorvollen Action-Thriller mit einer hochkarätigen Besetzung veröffentlicht, der im Spannungsfeld aus Krimi, Thriller, Heistfilm und schwarzem Humor spielt. Er erzählt von riskanten Unterfangen, bei denen Loyalitäten auf die Probe gestellt werden und nicht jede Figur mit offenen Karten spielt.

Heute startete ein Non-Stop-Action-Fest, das viele Fans überrascht hat – 28 Jahre Film geschichte haben Kultregisseur Guy Ritchie genau hierhin geführt. Der britische Film schaffende meldet sich mit einem neuen Action-Thriller namens "In the Grey" zurück.

Angesichts des Kinostarts durften wir den britischen Filmschaffenden mit ein paar Fragen löchern. Was dabei rauskam, erfahrt ihr anbei. Guy Ritchie hat einen Stil geprägt, der schnelle Dialoge, verschachtelte Erzählstrukturen und einen sehr britischen Humor miteinander verbindet. Gangster, Gauner und große Egos fühlen sich in seinen Welten besonders wohl – ebenso wie überraschende Wendungen, die bis zur letzten Minute tragen.

Der neue Film setzt auf eine hochkarätige Besetzung und bewegt sich erzählerisch im Spannungsfeld aus Krimi, Thriller, Heistfilm und schwarzem Humor. Im Zentrum steht ein riskantes Unterfangen, bei dem Loyalitäten auf die Probe gestellt werden und nicht jede Figur mit offenen Karten spielt. Typisch Ritchie treffen stilisierte Gewalt, trockene Pointen und ein hohes Erzähltempo aufeinander – ein Film also, der klar seine Handschrift trägt. Passend zum Kinostart haben wir Guy Ritchie zum Interview getroffen.

Im Gespräch ging es nicht nur um "In the Grey" selbst, sondern auch um seine persönliche Filmleidenschaft und seine eigene Karriere. Das große Zeichentrick-Filmquiz: Nur 90er‑Kinder erkennen jeden dieser 30 Filme!

Marvel-Star am Limit: Robert Downey Jr. hatte beim FSK-18-Thriller wohl den schlimmsten Dreh seines Lebens Wir wollten unter anderem von ihm wissen, was sein liebster Heist-Film ist, welche seiner eigenen Filmfiguren er für einen perfekten Coup auswählen würde und ob er sich vorstellen kann, eines Tages einen Film zu drehen, der in Deutschland spielt.

"In the Grey" trödelt nicht lange herum, sondern liefert euch brisante Action, eine straffe Heist-Geschichte sowie den für Guy Ritchie üblichen Humor. Während sich die Fachpresse aufden 46 % zufolge eher weniger begeistert zeigt, feiert das Publikum den kurzweiligen Streifen mit 83 %. Ob ihr euch der Begeisterungswelle anschließen würdet, könnt ihr ab sofort im Lichtspielhaus eures Vertrauens herausfinden





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Guy Ritchie In The Grey Action-Thriller High-Profile Cast Stylized Violence Dry Humor High-Octane Storytelling

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