Guyana profitiert von Ölpreisanstieg, Iran-Deal in Sicht, Libanon-Eskalation hält an

Guyana erzielt Rekordeinnahmen durch steigende Ölpreise infolge des Iran-Krieges. Parallel zeichnet sich eine Einigung über eingefrorene iranische Vermögen ab, während die USA ihre Seeblockade verschärfen. Im Libanon eskalieren die Kämpfe mit israelischen Angriffen und Gegenmaßnahmen.

Der kleine Karibikstaat Guyana mit knapp einer Million Einwohnern profitiert massiv vom kriegsbedingten Anstieg der Ölpreise . Bereits vor dem Krieg der USA und Israel s gegen den Iran war Guyana die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft der Welt.

Nun sind die Rohölpreise seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar um 30 Prozent gestiegen. Bei einem Preis von 100 Dollar pro Barrel könnte Guyanas staatlicher Anteil an den Erlösen in diesem Jahr auf rund 4,3 Milliarden Dollar steigen, 67 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Dies zeigt, wie sehr geopolitische Konflikte die Wirtschaft kleiner Länder beeinflussen können. Unterdessen gibt es neue Entwicklungen im Iran-Konflikt.

Einem inoffiziellen Entwurf einer Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran zufolge sollen eingefrorene iranische Vermögenswerte in Höhe von zwölf Milliarden Dollar freigegeben werden. Das iranische Staatsfernsehen berichtet, die USA hätten zugesagt, dem Iran innerhalb von 60 Tagen vollen Zugriff auf diese Vermögenswerte zu gewähren. Parallel dazu setzt das US-Militär seine Blockade iranischer Häfen fort.

Der unter gambischer Flagge fahrende Massengutfrachter Lian Star wurde im Golf von Oman manövrierunfähig gemacht, nachdem er Warnungen ignoriert und versucht haben soll, in einen iranischen Hafen einzulaufen. Insgesamt hat das US-Militär bereits sechs Schiffe gestoppt, die die Blockade durchbrechen wollten. Gleichzeitig helfen US-Kräfte Handelsschiffen mit Tipps zur sicheren Passage durch die Straße von Hormus, etwa durch Anleitungen zum Ausschalten von Lichtern und Navigationssignalen. Im Libanon eskaliert die Lage weiter.

Das israelische Militär beschoss die Gegend nahe der strategisch gelegenen Burg Beaufort im Südlibanon. Die Burg liegt etwa 15 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt und bietet einen weiten Blick über den Südlibanon. Bei einem israelischen Drohnenangriff auf das Dorf Jebchit kam ein Rettungssanitäter ums Leben, vier weitere Menschen wurden verletzt. Der Angriff beschädigte zudem das Lebanese Relief Hospital.

Als Reaktion verschärft das israelische Heimatfrontkommando seine Richtlinien: Schulen entlang der Grenze zum Libanon werden geschlossen, Versammlungen auf 50 Personen im Freien und 200 in Innenräumen beschränkt, Strände sind geschlossen. Der libanesische Regierungschef Nawaf Salam verurteilte die israelischen Angriffe scharf und sprach von einer Strategie der verbrannten Erde und Kollektivstrafe. Er fordert eine rasche Waffenruhe und verteidigte die direkten Verhandlungen mit Israel als den am wenigsten kostspieligen Weg für das Land





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