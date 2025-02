GW Langenberg-Benteler Besiegt SV Spexard im Fußball Duell

Spannendes Fußballspiel in der Kreisliga A Gütersloh. GW Langenberg-Benteler siegt gegen SV Spexard mit 2:1.

Am Sonntag, den 16. Februar 2025, um 15:00 Uhr, findet im Langenberg ein spannendes Fußball spiel zwischen dem GW Langenberg-Benteler und dem SV Spexard statt. Die Partie, die im Rahmen der Kreisliga A Gütersloh , Spieltag 17, ausgetragen wird, verspricht aufgrund der Rivalität der beiden Mannschaften ein hochklassiges und unterhaltsames Duell zu werden. Der Schiedsrichter Maurice Martins Santana aus Langenberg wird die Partie leiten und dabei auf ein hohes Maß an Fairness und Fairness achten.

\Der Spielverlauf war geprägt von Spannung und intensiver Kampfbereitschaft. Beide Teams kämpften hart um die Oberhand und versuchten, die gegnerische Abwehr zu knacken. In der ersten Halbzeit gelang es weder den Hausherren aus Langenberg noch den Gästen vom SV Spexard, die Führung zu erlangen. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang dem GW Langenberg-Benteler durch einen Treffer von Joey Leweling die Führung. \Nach dem Seitenwechsel glich der SV Spexard durch Matthias Wiese (51.) aus. Beide Mannschaften wechselten in der zweiten Halbzeit mehrmals aus, um die taktische Ausrichtung anzupassen und neue Impulse zu setzen. Nick Pagenkemper kam für Niclas Philipp Ansahl, während Aleks Al-Khju für Henrik Gödecke auf das Feld kam. Auf der Seite des SV Spexard ersetzten Kamil Orhan Sebastian Hauke-Brinkhaus und Patrick Wesuls Dennis Efthimoglou. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit erzielte Danilo Monni für den GW Langenberg-Benteler das entscheidende Tor (94.) und sicherte seinem Team so den Sieg. Die Partie endete mit einem Endstand von 2:1 für den GW Langenberg-Benteler.





Fußball Kreisliga A Gütersloh GW Langenberg-Benteler SV Spexard Sieg Nachspielzeit

