GW Langenberg-Benteler besiegt SV Spexard in packender Partie

Der GW Langenberg-Benteler sicherte sich am Sonntag einen 2:1 Sieg im Kampf gegen den SV Spexard. Das Spiel war geprägt von einer hohen Intensität und elf Verwarnungen.

Der GW Langenberg-Benteler hat am Sonntag, 16. Februar 2025, um 15:00 Uhr, im Spiel gegen den SV Spexard eine packende 2:1 (1:0)- Sieg im Rahmen der Kreisliga A Gütersloh , Spieltag 17, eingefahren. Die Partie fand in Langenberg statt und wurde von Schiedsrichter Maurice Martins Santana aus Langenberg geleitet. Das Spiel war geprägt von einem enormen Kampfgeist beider Mannschaften und erfolgten elf Verwarnungen. Die erste Hälfte verlief ohne Tore, obwohl beide Teams um die Führung kämpften.

Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang es dem GW Langenberg-Benteler durch einen Treffer von Joey Leweling in der vierten Minute der Nachspielzeit, die Führung zu errungen (45.). Die Spexarder setzten sich im zweiten Durchgang neu zusammen und konnten durch Matthias Wiese in der 51. Minute ausgleichen. Beide Mannschaften wechselten in der verbleibenden Spielzeit. Der GW Langenberg-Benteler nutzte die letzten Minuten optimal aus und erzielte durch einen Treffer von Danilo Monni in der 94. Minute den Siegtreffer. Der SV Spexard erzielte keine weiteren Tore und beendete das Spiel mit einer weiteren Gelben Karte in der Nachspielzeit. Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sowie die Informationen der Schiedsrichter sind wie folgt





Fußball Kreisliga A Gütersloh GW Langenberg-Benteler SV Spexard

