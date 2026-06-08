GWD Minden muss in die 2. Liga - Fehlentscheidung oder Grauzonenentscheidung?

GWD Minden muss in die 2. Liga, nachdem sie das letzte Spiel der Saison verloren haben. Die Szene, bei der Leipzigs Lukas Binder im Kreis stand, als er gegen Sterba abwehrte, wurde von vielen als Fehlentscheidung angesehen. Doch Schiedsrichter-Chefin Jutta Ehrmann erklärt, dass es nicht nur entscheidend ist, ob der Abwehrspieler im Kreis steht, sondern auch welche Auswirkung die Aktion hat.

Am letzten Spieltag der Daikin-HBL-Saison 2025/26 kämpften die punktgleichen HSG Wetzlar und GWD Minden noch um den Klassenerhalt. Jakub Sterba von GWD Minden traf in letzter Sekunde nur den Pfosten, GWD verlor 25:26 und muss in die 2.

Liga. Die Szene, bei der Leipzigs Lukas Binder im Kreis stand, als er gegen Sterba abwehrte, wurde von vielen als Fehlentscheidung angesehen. Doch Schiedsrichter-Chefin Jutta Ehrmann erklärt, dass es nicht nur entscheidend ist, ob der Abwehrspieler im Kreis steht, sondern auch welche Auswirkung die Aktion hat. Die Wahrnehmung der Schiedsrichter war, dass der Schütze bei seiner Wurfaktion jederzeit Ball- und Körperkontrolle hatte, weshalb die Schiedsrichter keinen Anlass sahen, die Szene zu prüfen.

Leipzigs Binder sagt, dass er den Fehler macht, indem er überhaupt diesen Wurf bekommt, aber er wüsste nicht, warum es da Siebenmeter geben sollte, weil er ihn seiner Meinung nach nicht berührt habe. Der Kapitän reicht auch nicht als Argument, dass er im Kreis stand, da das in Handball schwer zu bewerten ist. SPORT BILD-Reporter Sebastian Wutzler, der selbst Bundesliga-Schiedsrichter war, sagt, dass es eine typische Grauzonenentscheidung ist, definitiv keine Fehlentscheidung.

Typisch Handball auch, dass keiner der Verlierer den Abstieg auf diese Szene schieben will. Und irgendwie wohltuend, dass diese entscheidende Szene durch die Spieler auf der Platte und nicht den Videobeweis geregelt wurde. Der GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge sagte nach dem Spiel: “Wir haben es selbst nicht geschafft, unsere Nerven im Griff zu haben. Am Ende muss man sagen: Wir waren nicht gut genug, um Leipzig zu schlagen.

” Die Mindener zeigten sich schon direkt nach dem Spiel als sehr gute Verlierer. Die Frage bleibt, ob es nicht doch Siebenmeter geben musste - und damit die große Chance auf den Punkt und den Klassenerhalt





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

GWD Minden 2. Liga Handball Schiedsrichter Fehlentscheidung Grauzonenentscheidung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Letzter HBL-Spieltag: GWD Minden vor Abstiegsfinale - Lemgo will Platz fünfAm letzten Spieltag der Handball-Bundesliga geht es für einen von vier NRW-Klubs noch um alles.

Read more »

Mit frischer Energie ins Finale: So will GWD Minden in Leipzig das Wunder vollendenDie ersten beiden Schritte hat GWD Minden geschafft, nun will der Aufsteiger in Leipzig gegen Ex-Trainer Frank Carstens den Klassenerhalt feiern.

Read more »

Handball-Bundesliga: SC DHfK Leipzig steigt ab - Sieg im letzten Spiel gegen GWD MindenDer SC DHfK Leipzig muss nach einer durchwachsenen Saison in die 2. Liga absteigen. Im letzten Spiel der Saison besiegte der Klub jedoch noch GWD Minden mit 26:25 und nahm den Rivalen mit in die Zweitklassigkeit. Leipzigs Trainer Frank Carstens zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Read more »

Nur Pfosten kurz vor Schluss: GWD Minden muss absteigenLeipzig/Minden - Weil der letzte Wurf des Spiels nur an den Pfosten und nicht ins Tor ging, muss GWD Minden als zweites Team aus der Handball-Bundesliga

Read more »