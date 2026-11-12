Gwen Stefani unterstützt Kingston Rossdale beim Debüt-Konzert in Los Angeles

Popstar Gwen Stefani (57) war am 10. November im Troubadour in Los Angeles anwesend, um das Konzert ihres Sohnes Kingston (20) zu unterstützen. Kingston veröffentlichte gerade seine Debüt-EP.

Popstar Gwen Stefani (57) sorgte am Dienstagabend, dem 10. November, für ein farbenfrohes Lichtspiel im renommierten Troubadour -Club in Los Angeles. Sie erschien in einem weiß-rosa gestreiften Jackett und passte sich mit ihrer auffälligen, bunten Tasche perfekt der lebhaften Atmosphäre des Abends an. Ihr ältester Sohn Kingston (20) trat dort als Solokünstler auf und veröffentlichte parallel seine erste eigene EP, was den Anlass für diesen besonderen Familientreffen markierte.

Markenzeichen und Styling-Details

Der dunkelblaue Shopper, den Stefani bei sich trug, heißt Toys Large und kostete rund 470 Euro. Das Accessoires stammt von der italienischen Marke La Milanesa, die im Jahr 2019 in Mailand aus einem Projekt zur Wiederverwendung und zum Recycling entstand. Auf der Tasche wimmelte es nur so vor bunten, plüschigen Figuren in den Farben Knalliges Pink, Gelb, Grün, Blau, Weiß und Schwarz.

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Stefani hat ihre ikonische Ästhetik über Jahrzehnte entwickelt und nutzt seit ihren Tagen bei No Doubt ungewöhnliche Kombinationen, wilde Prints und Punk-Einflüsse. Später erweiterte sie ihren Look um Glamour und große Designermode, behielt dabei jedoch ihren ausgefallenen Stil bei. Dieses visuelle Markenzeichen präsentierte sie erneut bei diesem Auftritt.

Kingston Rossdale im Fokus der Kritik

Im Mittelpunkt des Abends stand jedoch nicht die Mode, sondern die musikalische Darbietung von Kingston Rossdale. Seine Musik wird als eingängiger Rockpop beschrieben, der zum Mitsingen einlädt. Das Troubadour-Facility ist gut gefüllt und fasst rund 500 Personen, was auf ein starkes Interesse am Nachwuchs des Popstars hindeutet. Nach dem Auftritt dankte Kingston seinen Fans in einem Beitrag auf Instagram und bewertete die vergangene Nacht als großartig.

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Obwohl beide Eltern die Veranstaltung besuchten, fand kein gemeinsamen Bühnenauftritt statt. Kingston wollte seine eigene künstlerische Identität wahren und suchte Abstand von den Fußstapfen seiner berühmten Eltern. Seine Mutter wurde mit der Band No Doubt weltberühmt, während sein Vater, Gavin Rossdale (61), als Frontmann der Rockgruppe Bush international bekannt wurde.

Elterliche Dynamik und Zukunftspläne

Vater Gavin Rossdale (61) gab nach dem Konzert zu verstehen, dass er zwar gerne einmal gemeinsam mit seinem Sohn auf der Bühne stehen würde. Kingston habe jedoch den klaren Wunsch, sein eigenes Ding zu machen, was ihm sehr wichtig sei. Gavin Rossdale scherzte, dass er schon Glück habe, überhaupt die Erlaubnis erhalten zu haben, dem Auftritt seines Sohnes beizuwohnen.

Die geschiedenen Eltern sind seit 2016 getrennt, beide waren jedoch anwesend, um Kingston bei seinem musikalischen Schritt zu unterstützen. Gwen Stefani hatte im September 2024 bereits auf der Bühne der T-Mobile Arena in Las Vegas während eines Festivals ihr farbenfrohes Styling unter Beweis gestellt. Die Trennung der Eltern steht im Kontrast zu ihrer aktuellen Unterstützung für den gemeinsamen Sohn.

Kingston Rossdale nutzt den Support seiner Familie, um sich als eigenständiger Künstler zu positionieren. Seine Debüt-EP wurde parallel zum Konzertrelease vorgestellt, was seine aktuelle Phase der künstlerischen Etablierung markiert. Die emotionale Unterstützung durch beide Elternteile zeigt die familiären Bande, auch wenn die beruflichen Wege getrennt verlaufen.

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Der Auftritt im Troubadour markiert einen wichtigen Meilenstein in der Karriere von Kingston Rossdale. Die Verbindung von Familienehre und eigenem künstlerischem Anspruch steht im Zentrum dieses Ereignisses. Die Reaktion auf die Plattformen bestätigt das Interesse der Fans an seiner neuen musikalischen Richtung.