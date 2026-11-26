Die DFB-Kapitänin verspricht der gesperrten Teamkollegin Unterstützung. Die Frankfurterin verpasst die WM in Brasilien.

Die DFB-Kapitänin verspricht der gesperrten Teamkollegin Unterstützung. Die Frankfurterin verpasst die WM in Brasilien. Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang kann nach ihrer folgenschweren Sperre auf die Unterstützung ihrer DFB-Kolleginnen bauen.

„Wir als Mannschaft denken extrem an sie, auch wenn wir jetzt viele Kilometer weg sind“, sagte Nationalmannschaftskapitänin Giulia Gwinn bei einer Medienrunde in Rio de Janeiro: „Wir sind immer für sie da, ganz egal was kommt. “ Wegen ihrer Meldeversäumnisse im Zusammengang mit Dopingkontrollen ist Freigang erst ab dem 8. Oktober 2027 wieder spielberechtigt. Darauf einigten sich die Welt-Anti-Doping-Agentur , die Nationale Anti Doping Agentur , der Deutsche Fußball-Bund und Freigang außergerichtlich.

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Die Kapitänin von Eintracht Frankfurt steht somit auch für die WM in Brasilien nicht zur Verfügung.