Die DFB-Kapitänin äußert sich auch zu ihrer eigenen Zukunft. Gwinns Vertrag beim FC Bayern läuft aus.

Die DFB-Kapitänin äußert sich auch zu ihrer eigenen Zukunft. Gwinns Vertrag beim FC Bayern läuft aus. DFB-Kapitänin Giulia Gwinn bewertet den Wechsel der Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger zu Union Berlin als „Riesenausrufezeichen“ für die Bundesliga.

„Ich freue mich natürlich riesig, dass Anne zurückkommt“, sagte Gwinn in einer DFB-Medienrunde in Rio de Janeiro. Auch in der Außenwirkung sei die Rückkehr der deutschen Nummer eins nach Deutschland im neuen Jahr „ein großes Statement“.

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Zudem freue sie sich schon auf das Aufeinandertreffen zwischen ihrem FC Bayern und den Berlinerinnen direkt nach der Winterpause am 17. Januar.