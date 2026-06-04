Gymnasiallehrer fordern strengere Abiturregeln - DPhV warnt vor Qualitätsverlust im deutschen Bildungssystem

Der Deutsche Philologenverband kritisiert aktuelle Abitur‑Vorgaben der KMK und fordert höhere Bestehensgrenzen sowie strengere Kursanforderungen, um den Anspruch des deutschen Abiturs zu sichern.

Deutschlands Gymnasiallehrerinnen und -lehrer haben in den letzten Wochen einen lauten Alarm ausgelöst. Der Deutsche Philologenverband (DPhV), der die Interessen der Lehrkräfte im Bereich der Geistes- und Sprachwissenschaften vertritt, hat ein umfassendes Positionspapier veröffentlicht, in dem er die aktuellen Vorgaben zur Allgemeinen Hochschulreife scharf kritisiert.

Kernpunkt der Kritik ist, dass die derzeitigen Regelungen ein Abitur ermöglichen, das bereits bei sehr dünnen Kenntnissen in den zentralen Kernfächern wie Mathematik oder Deutsch ausreichen würde - ein Phänomen, das von den Lehrkräften als "Education Light" bezeichnet wird. Nach den bestehenden Bestimmungen der Kultusministerkonferenz (KMK) können Schülerinnen und Schüler, die in einem Kernfach dauerhaft unter der Bestehensgrenze bleiben, dennoch zum Abitur zugelassen werden, sofern sie in anderen Fächern ausreichend Punkte sammeln, um den Gesamtdurchschnitt auszugleichen.

Das bedeutet konkret, dass ein*e Lernende*r über die gesamte Oberstufe hinweg in einem Fach wie Mathematik oder Deutsch die nötige Punktzahl von 45 % nie erreicht, aber trotzdem das Abitur erhalten kann, wenn die Defizite durch höhere Leistungen in Fächern wie Geschichte, Biologie oder Fremdsprachen kompensiert werden. Die aktuelle Bewertungstabelle sieht vor, dass bereits ab 45 % der erreichbaren Punkte ein Abitur als bestanden gilt, während für die Bestnote 1‑ (85 % der Punkte) und die Spitzennote 1,0 (90 % der Punkte) verlangt werden.

Die Lehrergewerkschaft sieht darin eine bewusste politische Entscheidung, die das Notensystem lockern soll, um die Durchfallquoten zu senken und die Quote an guten Abschlüssen künstlich zu erhöhen. DPhV‑Bundesvorsitzende Susanne Lin‑Klitzing äußerte sich in einem Interview mit der BILD: "Die Politik dreht an der Notenschraube. Es ist politisch gewollt, gute Noten für weniger Leistung zu geben. Mutmaßlicher Grund: Die Durch{fehl}quoten sollen gering gehalten und bessere Abschlüsse vergeben werden.

Das Ergebnis für den Bildungsstandort Deutschland ist aber verheerend: weniger Anspruch, weniger Leistung, dafür mehr Durchschnitt und weniger Exzellenz.

" Die Fragen der BILD an die KMK wurden mit einer kurzen Antwort eines Sprechers beantwortet: Die aktuelle Bewertungstabelle sei im Rahmen eines einstimmigen Beschlusses aller Länder entstanden, um einen einheitlichen Bewertungsmaßstab über das gemeinsame Abituraufgaben­pool zu sichern. Die KMK habe jedoch angekündigt, die Regelungen in Zukunft zu schärfen. Anlass dafür war die Bildungsministerkonferenz, die am 11. und 12. Juni in Bayern stattfand.

Dort wurde beschlossen, dass künftig in jedem belegten Fach mindestens die Hälfte der eingebrachten Kurse bestanden sein muss, damit die Leistungen in diesem Fach in die Gesamtnote einfließen. Zudem fordert der{DPhV} eine Anhebung der Bestehensgrenze für die schriftlichen Abiturprüfungen von 45 % auf mindestens 50 % der erreichbaren Punktzahl. Ziel ist es, den Leistungsanspruch zu erhöhen und das Abitur wieder zu einem verlässlichen Ind . Die Lehrkräfte betonen, dass das Abitur nicht





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