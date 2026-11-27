Das Evangelische Gymnasium Hermannswerder ersetzt Handyverbot durch Leseförderung. Ein Schulprojekt bindet Schüler ein, fördert Medienkompetenz und steigert die Lebensqualität im Schulalltag nachhaltig.

In der Bibliothek des Evangelischen Gymnasiums Hermannswerder in Potsdam hat sich das Schulleben grundlegend gewandelt. Anstelle der ständigen Nutzung digitaler Geräte rückt nun das analoge Lesen in den Mittelpunkt des Interesses. Die Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahrgangsstufe haben ihre persönlichen Geheimtipps in einem grauen Regal präsentiert. Der Deutsch-Leistungskurs postete den Leitspruch Was wir lesen, bleibt in uns an einer großen Tafel.

Zu den vorgestellten Werken zählen Titel wie Tage wie Salzwasser, Die Brüder Löwenherz und Die Kinder vom Bahnhof Zoo. Diese Bücher warten darauf, von Mitschülerinnen und Mitschülern entdeckt zu werden. Das Projekt soll die neu geschaffenen Freiräume mit Leben und persönlichen Begegnungen füllen, nachdem Handys vor Unterrichtsbeginn in Spinde eingeschlossen werden müssen. Zuvor durften die Geräte in den Pausen auf dem Schulhof genutzt werden.

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Bibliotheksarbeit als pädagogisches Instrument

Bibliothekar Tabea Lenz begründet das Vorgehen mit der Notwendigkeit, Freiräume sinnvoll zu füllen. Man könne nichts einfach wegnehmen, ohne etwas anderes anzubieten. Zusammen mit ihrer Kollegin Kristin Kolbe hat sie das Projekt initiiert, das analoge und digitale Medien nicht gegeneinander ausspielt. Das erklärte Ziel lautet stattdessen, Leseförderung und Medienbildung intelligent miteinander zu verbinden.

Jeden Monat ist eine andere Klasse an der Reihe, um das Regal mit neuem Material zu bestücken. Neben physischen Büchern dürfen die Jugendlichen auch Plakate und digitale Formate wie Podcasts nutzen. Matilda Ziprian und Johann Gründel waren bereits an der Gestaltung beteiligt. Im Juni schrieben die Achtklässler Inhaltsangaben und Rezensionen zu ihren Lieblingsbüchern, um diese anderen zugänglich zu machen.

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Auswirkungen auf das Schulklima und Kommunikation

Die Umsetzung des neuen Handykonzepts hat spürbare Veränderungen im sozialen Miteinander bewirkt. Schulleiter Leif Berling gibt an, dass man den pubertierenden Knick abfangen wolle, da die Leselust mit zunehmendem Alter häufig nachlässt. Erst gegen Ende der Oberstufe interessiere sich die Menge der Schülerinnen und Schüler wieder stärker für Bücher. Dies gilt als wichtiger Hebel für die langfristige Bildung.

Johann Gründel berichtet, dass der Umstieg am Anfang schwierig war. Schnell habe er jedoch gemerkt, wie viel mehr man in den Pausen miteinander spreche. Sie hätten angefangen, mit anderen Klassen Volleyball zu spielen. Auch aus der Lehrerschaft höre man, dass es auf dem Schulhof und in den Schulgebäuden wieder lauter und lebendiger geworden sei. Man entdecke auch wieder Schülerinnen und Schüler, die sich mit einem Buch in eine ruhige Ecke zurückgezogen haben.

Praktische Umsetzung und technische Infrastruktur

Die konsequente Umsetzung der Handyregelung bleibt am Gymnasium Hermannswerder eine Herausforderung. Der Umstieg war kompliziert, weil Smartphones zuvor praktische Funktionen boten. Henri Hildenhagen bestätigt, dass man sich zu Hause kaum auf das Lesen konzentrieren kann, wenn Nachrichten auf dem Smartphone erscheinen. Er lege das Handy in einen anderen Raum, wenn er die Konzentration brauche. Diese Strategie nutzt nun die ganze Schule.

Für Recherchearbeiten stehen den Schülerinnen und Schülern hauseigene Geräte zur Verfügung. In der gebundenen Selbstlernzeit, in der Hausaufgaben erledigt werden können, teilen sich jeweils vier Jugendliche ein iPad. Dies soll die Lücke zwischen Analoga und Digitalität schließen. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach mehr Komfort in der Bibliothek. Mehr Belletristik, mehr Sofas und Sitzsäcke stehen auf der Wunschliste.

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Zukunftsplanung und externe Anerkennung

Die Infrastruktur der Bibliothek, deren Bestand teilweise noch aus einem früheren kirchlichen Oberseminar stammt, soll weiter ausgebaut werden. Unter den Schülerinnen und Schülern ist auch ein Fahrstuhl willkommen, um den Zugang zu erleichtern. Künftig könnte der Fachunterricht stärker in die Bibliothek verlagert werden. Dies würde die räumliche Nutzung der Einrichtung intensivieren.

Das Projekt Offline ist erst der Anfang wurde beim Förderpreis Medienkompetenz 2026 der Stiftung Bildung eingereicht. Es gehört zu den beiden für Brandenburg nominierten Projekten. Diese externe Anerkennung unterstreicht die Bedeutung des Vorhabens über die Grenzen der Schule hinaus. Es dient als Modell für andere Institutionen, die ihre Medienkompetenzstrategien überarbeiten.