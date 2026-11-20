Chryssanthi Kavazi hat ihre letzten Dreharbeiten für die Rolle der Laura in Guten Zeiten, Guten Zeiten abgeschlossen. Fans erwarten eine längere Pause und Fragen nach der Zukunft der Figur.

Die Beliebtheitsserie Guten Zeiten, Guten Zeiten bereitet ihre Fans auf eine deutliche Veränderung in der Besetzung vor. Die Schauspielerin Chryssanthi Kavazi hat ihre Arbeit an der Rolle der Laura Kolle vorerst beendet. Dieser Schritt ist Teil einer längeren Auszeit, die für die darstellerische Vertretung der Figur in naher Zukunft sorgt.

Drehabschluss im November

Wie das Sendernetzwerk RTL in einer offiziellen Pressemeldung mitteilte, hat Chryssanthi Kavazi ihren letzten Drehtag bereits hinter sich gebracht. Der letzte Auftritt vor der Kamera erfolgte am vergangenen Freitag, den 13. November. Seit diesem Datum steht die Schauspielerin nicht mehr für das tägliche Drama zur Verfügung.

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Für die baldige Mutter von dreien bedeutet dieser Wechsel mehr als nur eine Pause vom Filmset. Sie markiert den vorübergehenden Ausstieg aus dem Alltag der Serie und die Trennung von ihren Schauspielkollegen. Zudem löst sich die enge Verbindung zur Figur des John Kolle auf, mit dem Laura in der Handlung verflochten ist.

Offene Fragen zur Zukunft

Exakte Planungen liegen bisher noch nicht vor. Es ist weder ein konkretes Datum für die Rückkehr der Figur bekannt, noch steht fest, wie die Serie den Ausstieg von Laura Kolle inszenieren wird. Die Produktionsseite behält sich weitere Details zunächst zurück.

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Chryssanthi Kavazi selbst hat bereits erste Andeutungen gegeben, die Richtung der Handlung zu beeinflussen. Spekulationen ranken sich um mögliche neue Aufenthaltsorte der Figur. Ob es sie nach Kanada zieht, ob sie erneut nach Los Angeles zurückkehrt oder einen ganz anderen Weg einschlägt, bleibt Teil der offenen Narrative.

Hoffnung auf die böse Laura

Trotz der Unsicherheit hat die Schauspielerin klare Wünsche für die weitere Entwicklung ihrer Rolle geäußert. Sie wünscht sich, dass die Autorin der Serie die düstere Ader der Charakterisierung wieder stärker hervorhebt. Kavazi erklärte, dass sie die Figur liebt, aber noch mehr begeistert ist, wenn Laura fieser und schlagkräftiger auftritt.

Diese Erwartungshaltung der Fans und der Darstellerin zeigt, wie eng die Bindung an die komplexe Persönlichkeit der Laura Kolle ist. Die Serie wird nun zeigen müssen, wie sie diese Lücke füllt, ohne die Identität der Hauptfigur vollständig zu verlieren.

Historischer Kontext der Pausen

Dies ist nicht das erste Mal, dass Chryssanthi Kavazi eine längere Auszeit aus der Serie nimmt. Bereits zuvor absolvierte sie Pausen von ähnlichem Umfang, was die Regelmäßigkeit dieser Unterbrechungen unterstreicht. Die Struktur der Serie erlaubt es, solche Abwesenheiten in die Handlung zu integrieren.

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Auch die Partnerschaft der Schauspielerin mit Tom Beck war ein Faktor in den vergangenen Überlegungen. Ende August dieses Jahres sorgten Nachrichten über das Paar für Aufsehen. Fans wussten damals bereits, dass eine Zukunft von Laura und John auf Dauer nicht haltbar sein würde.

Reaktionen der Community

Die Nachricht verbreitete sich schnell in den Fan-Gemeinschaften. Viele Zuschauer sind seitdem mit der Perspektive vertraut, dass der Abschied früher oder später erfolgen muss. Die Intensität der Diskussionen um die Zukunft der Figur hat zugenommen, seitdem die Dreharbeiten tatsächlich beendet wurden.

Die Serie Guten Zeiten, Guten Zeiten bleibt ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms. Dennoch lösen diese Veränderungen immer wieder große Aufmerksamkeit aus, da die Charaktere als Teil des täglichen Lebens vieler Zuschauer wahrgenommen werden. Die kommenden Episoden werden zeigen, wie die Crew auf die Abwesenheit reagiert.

Die Hoffnung besteht darin, dass die Pause nicht endgültig ist. Chryssanthi Kavazi hat ihre Bereitschaft signalisiert, die Rolle jederzeit wieder aufzunehmen. Solange die Tür offen bleibt, gibt es keine Notwendigkeit für einen endgültigen Schlussstrich unter die Karriere der Laura Kolle in diesem Rahmen.