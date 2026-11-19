GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi feiert ihren letzten Drehtag. Die Schauspielerin geht in Mutterschaftsurlaub. Details zum Ableben der Figur Laura und zukünftige Pläne.

Die Dramaserie Gute Zeiten Schoene Zeiten befindet sich erneut in einer Phase des Wandels, da die Schauspielerin Chryssanthi Kavazi eine längere Pause von ihrer Serienrolle einlegt. Der Sender RTL gab offiziell bekannt, dass Kavazi ihren letzten Drehtag für die Figur Laura bereits absolviert hat. Dieser Meilenstein markiert den dritten größeren Unterbruch in der bisherigen Karriere der Darstellerin innerhalb der Telenovela.

Abschluss der Dreharbeiten Ende November

Die Produktion für Chryssanthi Kavazi kam vergangenen Freitag, den 13. November, vorerst zum Erliegen. An diesem Tag stand die Schauspielerin zum letzten Mal als Laura vor der Kamera, bevor sie das Set verließ. Diese Entwicklung folgt auf die Ankündigung im August dieses Jahres, dass Kavazi und ihr realer Lebenspartner Tom Beck eine Schwangerschaft erwarteten. Die Fans der Serie wussten somit bereits, dass eine Auszeit der Schauspielerin unweigerlich einen Abschied ihrer Figur aus dem Kolle-Kiez nach sich ziehen wird.

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Offene Fragen zum Verbleib der Figur Laura

Während das Ende der Dreharbeiten feststeht, bleiben die konkreten Handlungen der Figur Laura im Narrativ der Serie noch ungeklärt. Es ist bis dato kein exaktes Datum für das tatsächliche Ableben der Figur bekannt gegeben worden. Ebenso offen bleibt, auf welche Weise Laura den Ort ihrer bisherigen Aufenthalte verlassen wird. Die Autoren der Serie halten die genauen Umstände ihres Ausscheidens weiterhin geheim, um Spannung für die kommenden Episoden zu erzeugen.

Spekulationen über internationale Ziele

Chryssanthi Kavazi selbst hat bereits erste Andeutungen gemacht, die die Richtung für die weitere Entwicklung der Figur vorgeben könnten. In Interviews deute sie an, dass der Verbleib von Laura stark von den Entscheidungen ihrer Beziehungen abhängt. Es wird spekuliert, ob sie ihrem Serienpartner John folgt, was eine Übersiedlung nach Kanada bedeuten könnte. Alternativ steht eine erneute Rückkehr nach Los Angeles im Raum oder ein völlig anderer, unerwarteter Verlauf. Diese Offenheit soll die Zuschauer bis zur nächsten Ausstrahlung in Atem halten.

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Wunsch der Schauspielerin für eine Rückkehr

Nicht nur die Zuschauer sind gespannt auf die Rückkehr der Figur, auch Chryssanthi Kavazi hat spezifische Wünsche bezüglich der zukünftigen Ausgestaltung von Laura. Die Schauspielerin äußerte den Wunsch, nach ihrer Rückkehr die charakterliche Schattenseite ihrer Rolle wieder stärker ausleben zu dürfen. Sie hoffe sehr darauf, dass die Autoren die Figur wieder etwas fieser und aggressiver gestalten, da sie diesen Aspekt der Darstellung am liebsten spielt.

Zukunftsaussichten und Produktionsplan

Die Rückkehr von Chryssanthi Kavazi und somit von Laura in die Serie ist für einen späteren Zeitpunkt geplant, wobei das genaue Datum noch nicht kommuniziert wurde. Die Schauspielerin wird sich in der Zwischenzeit auf die Mutterschaft konzentrieren und ist nicht mehr im regulären Drehplan involviert. Die Fans der Telenovela werden in den kommenden Wochen und Monaten weitere Enthaltungen über das Schicksal der Figur erwarten dürfen, während die Produktion der Serie an anderer Stelle weitergeht.