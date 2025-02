GZSZ: Drama für Tobias - Katrin sorgt für Wut und Liebeskummer

Jan Kittmann, der Schauspieler, der Tobias in GZSZ spielt, verrät im Interview, wie es für Tobias und Emily weitergeht. Tobias und Emily sind unzertrennlich, doch Katrin, Toibiass Ex, ist alles bemüht, um das Glück der beiden zu sabotieren. Wird die Liebe von Emily und Tobias siegen oder wird Katrin ihre Rache nehmen?

GZSZ -Star Jan Kittmann verrät im Interview, wie es für Tobias und Emily weitergeht. Tobias und Emily sind bei GZSZ unzertrennlich, doch Katrin , Toibiass Ex, versucht alles, um das Glück der beiden zu sabotieren. Wird die Liebe von Emily und Tobias siegen oder wird Katrin ihre Rache nehmen? Jan Kittmann , der Schauspieler, der Tobias spielt, gibt uns einen Vorgeschmack auf die dramatische Zukunft seiner Figur: Für Tobias wird es dramatisch, emotional – und alles andere als langweilig.

\„Tobias hat sich da in eine etwas ungünstige Lage manövriert“, erklärt Kittmann. Was zuerst nach einer lockeren Affäre aussah, ist für ihn zu einem großen Liebeskummer geworden. Obwohl Tobias sicher war, dass Emily ebenfalls etwas für ihn empfindet, hat sie dies vehement bestritten. Bis beide plötzlich wieder ihrer Leidenschaft frönen und Emily endlich ihr Schweigen bricht und offenbart, dass sie von Katrin erpresst wird. Das macht es allerdings noch komplizierter.“\„Eigentlich eine große Liebesgeschichte, aber da steht ja auch noch etwas zwischen ihnen. Dabei habe ich ein kleines Déjà-vu. Als Tobias sich damals für Katrin entschieden hatte, saß ihm auch seine Ex-Frau Melanie im Nacken. Wie das ausging, war schon heftig – aber diesmal ist Katrin Flemming seine Ex. Also steht nun wohl eher eine große, heimliche Liebesgeschichte an.“\„Noch mehr dahinter? Etwa ein Racheplan gegen Katrin Flemming? Das glaube ich nicht. Die beiden haben sich total ineinander verliebt. Das war von beiden nicht geplant. Im Gegenteil, sie haben eher versucht, sich dagegen zu wehren, da Konflikte bei dieser Konstellation ja eigentlich vorprogrammiert sind.“\„Da ist jetzt nur noch geballte Wut!“, so Kittmann über die Gefühle seines Charakters. Weniger, als ihm lieb ist. Durch Katrins Erpressung ist sie ihm wieder viel gegenwärtiger als zuvor. Er hätte auch direkt die Konfrontation mit Katrin gesucht, weil ihn das verrückt macht, dass diese Frau nun plötzlich wieder Einfluss auf sein Leben ausübt. Sollte er noch freundschaftliche Gefühle für sie gehabt haben, ist da jetzt nur noch geballte Wut, die er nur zurückhält, weil Emily ihn darum angefleht hat. \„Ob Tobias und Emily glücklich werden können, schwer zu sagen. Die beiden kenne ich noch nicht so lange als Paar. Sie sind gerade total in ihrer ‘rosaroten-Brille-Phase’ und ich glaube, die beiden könnten sehr gut matchen oder harmonieren. Aber bei Tobias weiß ich manchmal nicht, ob Harmonie überhaupt zu ihm passt. Er sehnt sich schon danach, aber wenn er sie hat, scheint auch immer irgendetwas daran nicht zu passen. Deshalb könnten die ständigen Spannungen, die es immer zwischen Katrin und Tobias gab, auch genau das sein, was zu ihm am besten passt.“\„Ich kann versprechen: Es wird unglaublich aufregend, spannend, herzzerreißend und teilweise auch echt abgründig. Also alles, was man für eine gute Daily braucht. Dieses Jahr geht es turbulent für Tobias los und – so viel kann ich schon verraten – das ist erst der Anfang!“, kündigt Kittmann begeistert die kommenden Folgen von GZSZ an. Neue Folgen sind immer bis zu sieben Tage im Voraus verfügbar





