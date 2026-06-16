GZSZ: Drama und Spannung in der neuen Folge

Die neue Folge von GZSZ spitzt sich zu: Jessica steht unter Schock, weil ihre Schwester Nina für den Tod von Zoe und Carlos verantwortlich sein soll. Wie es weitergeht, sehen Sie schon heute auf RTL+ oder am 22. Juni 2026 im TV.

Liebe , Drama und große Gefühle sorgen täglich für Gesprächsstoff und jede Menge Spannung bei der beliebten Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Wer der offiziellen TV-Ausstrahlung voraus sein will, kann bei RTL+ die aktuellsten Folgen schon eine ganze Woche vorher genießen.

Die neue Folge GZSZ spitzt sich zu: Jessica steht unter Schock. Ihre Schwester Nina soll für den Tod von Zoe und Carlos verantwortlich sein. Für Jessica ist es kaum zu begreifen, was passiert ist. Zwei Menschen sind tot.

Und ausgerechnet ihre eigene Schwester soll die Verantwortung dafür tragen. Nina versucht, ihr Handeln mit dem Schutz von Toni zu erklären. Denn Zoe hatte herausgefunden, dass Toni nicht Ninas leibliche Tochter ist und setzte dieses Geheimnis gegen sie ein. Dann eskalierte die Lage: Nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung griff Nina im Affekt zur Waffe und schoss Zoe in den Rücken.

Doch damit war das Drama nicht vorbei. Auch Carlos kam später hinter Ninas Geheimnis. Wieder kam es zum Streit, wieder löste sich ein Schuss. Jessica kämpft mit der Wahrheit.

Sie versucht zu verstehen, was ihre Schwester getan hat. Doch die Ereignisse lassen sich nicht einfach erklären. Wie es weitergeht, sehen Sie schon heute auf RTL+ oder am 22. Juni 2026 im TV





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