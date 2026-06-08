GZSZ-Folge 8536: Alicia und Carlos in Drama, Yvonne und Katrin in Spannungen

In der neuen GZSZ-Folge 8536, die am Montag, dem 8. Juni 2026, im TV ausgestrahlt wird, gibt es viel Drama und große Gefühle. Alicia (Josefin Bressel, 34) und Carlos (Patrick Fernandez, 41) stehen vor Herausforderungen, während Yvonne (Gisa Zach, 52) und Katrin (Ulrike Frank, 57) in Spannungen stecken.

Liebe , Drama und große Gefühle: "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sorgt täglich für Gesprächsstoff und jede Menge Spannung. Wer der offiziellen TV-Ausstrahlung voraus sein will, kann bei RTL+ die aktuellsten Folgen von GZSZ schon eine ganze Woche vorher genießen.

Welche Entwicklungen heute stattfinden, erfahren Sie heute im Free-TV oder schon jetzt hier bei BILD. Hier ist die Vorschau zur neuen GZSZ-Folge 8536 am Montag, dem 8. Juni 2026, im TV: Bei Alicia (Josefin Bressel, 34) liegen die Nerven blank. Trotz Windpocken schleppt sie sich zum wichtigen Online-Termin für Katrins (Ulrike Frank, 57) Agenturprojekt – und schläft vor der Kundin ein.

Als Alicia sich anschließend bei Katrin entschuldigen will, läuft plötzlich alles anders als gedacht. Die Kundin hat sich nämlich für sie starkgemacht. Diese unerwartete Rückendeckung gibt Alicia Auftrieb. Und sie sagt Katrin endlich, was sich bei ihr angestaut hat





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