GZSZ: Gustav Masurek und Anne Menden als Film-Paar

Gustav Masurek kehrt als Gaststar zu GZSZ zurück. Der Schauspieler und seine Verlobte Anne Menden drehen gemeinsam Szenen, die echte Chemie zeigen. Mehr Details.

Die Schauspielerin Anne Menden dreht zum zweiten Mal für die deutsche Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ihr Partner Gustav Masurek unterstützt sie in dieser Produktion. Fans können in der Sendung beobachten, wie die beiden vor der Kamera eine starke Synergie entwickeln.

Spoiler Alarm für Neueinsteiger

Diese Informationen enthalten Spoiler für die aktuelle Handlung der Sendung. Wer die Folgen noch nicht gesehen hat, sollte diese Stelle vorsichtig überspringen. Die Nachricht betrifft spezifisch die Charaktere, die von den beiden Stars dargestellt werden. Es handelt sich um eine reine Berichterstattung über Dreharbeiten.

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Selbstorganisation und kurze Planung

Gustav Masurek gab an, dass die Einladung sehr spontan erfolgte. Er war gerade mit Freunden unterwegs, als die Regie ihn anrief. Die Anweisung lautete, schnell Sachen einzupacken. Er sollte in 30 Minuten am Set sein. Masurek reagierte zügig und war nach 28 Minuten vor Ort. Dies geschah kurz nach seinem ersten Auftritt im Oktober 2024.

Rolle des Technikers Marc

Er schlüpfte erneut in die Rolle des Technikers Marc. Diese Figur hatte bereits Interesse an der Charaktere Emily gezeigt. Anne Menden spielt genau diese Figur Emily. Marc hatte ihr damals seine Telefonnummer gegeben. Dies war ein wichtiger Handlungsaspekt in der vorherigen Episode. Die Verbindung zwischen den beiden Figuren bleibt bestehen.

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Chemie als Paar vor der Kamera

Das verlobte Paar freut sich auf die gemeinsamen Szenen. Sie sind seit Februar dieses Jahres Eltern eines Sohnes geworden. Gustav Masurek hob hervor, dass die Momente sehr schön seien. Das Geschehen zwischen den Charakteren stehe nicht im Vordergrund. Die Interaktion finde eher zwischen Gustav und Anne statt. Man erkenne eine deutliche chemische Anziehung.

Neue Verliebtheit in den Szenen

Masurek beschreibt das Gefühl, als würden sie sich neu verlieben. Diese Dynamik mache die Dreharbeiten besonders interessant. Die Zuschauer können diese Entwicklung verfolgen. Es ist nicht klar, ob dies eine neue Liebesgeschichte für Emily andeutet. Ob Masurek später noch öfter zu sehen ist, bleibt ungewiss.