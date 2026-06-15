GZSZ: Neuer Schritt in den Ermittlungen zu den Morden an Zoe und Carlos

Die neue Folge von GZSZ bringt neue Fragen und Spannung in die Ermittlungen zu den Morden an Zoe und Carlos. Toni und Schmitti kommen einen Schritt weiter, aber die Vernehmung gestaltet sich schwierig. Jessica besucht den Friedhof, um sich von Carlos zu verabschieden, und stellt fest, dass nicht alleine ist. Die unerwartete Begegnung sorgt für neue Fragen.

Liebe, Drama und große Gefühle: Die neue Folge von GZSZ sorgt täglich für Gesprächsstoff und jede Menge Spannung. Die Ermittler Toni und Schmitti kommen in den Ermittlungen zu den Mord en an Zoe und Carlos einen Schritt weiter.

Doch die Vernehmung gestaltet sich schwierig, da der illegale Waffenhändler seine Kunden nicht offenzulegen möchte. Währenddessen besucht Jessica den Friedhof, um sich von Carlos zu verabschieden. Doch sie stellt fest, dass nicht alleine ist. Die unerwartete Begegnung sorgt für neue Fragen.

Könnte diese Person an seinem Tod beteiligt gewesen sein? Auch Laura und Gerner beschäftigen sich mit den Morde an Zoe und Carlos. Beide haben zeitweise den Verdacht, der jeweils andere könnte etwas mit den Taten zu tun haben. Doch wer hat dann die beiden Tode zu verantworten?

Für Nihat läuft es derweil alles andere als gut. Seine Begeisterung für risikoreiche Spekulationen hat ihn dazu verleitet, seine gesamten Ersparnisse aufs Spiel zu setzen. Nun deutet vieles darauf hin, dass die Rechnung nicht aufgeht und er einen hohen Preis für sein Risiko zahlen könnte





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