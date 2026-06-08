GZSZ: Patrick Fernandez verlässt die Daily - Carlos stirbt den Serientod

Der Tod von Zoe und die Auflösung des Mordes beschäftigen die GZSZ-Fans seit Wochen. Jetzt gibt es einen weiteren Schock: Patrick Fernandez, der in der Vorabendserie Carlos spielt, wird aussteigen. Der 41-Jährige wird zum letzten Mal in der Daily zu sehen sein, denn Carlos stirbt den Serientod. Nach dreieinhalb Jahren endet somit die Zeit des Schauspielers bei der Daily.

Als wäre ein Mord nicht schon schrecklich genug, gibt es im Kolle-Kiez nach Zoe nun ein zweites Opfer. GZSZ -Fans müssen erneut Abschied nehmen. Achtung, es folgen Spoiler.

Seit Wochen schon beschäftigt die GZSZ-Fans vor allem eines: Der Tod von Zoe (Lara Dandelion Seibert) und die Auflösung des Mordes. Für viele kam der Ausstieg der Schauspielerin überaus überraschend. Ebenfalls für einen Schock sorgte die Ankündigung, dass auch im kommenden Jahr nicht mehr bei der Daily zu sehen sein wird. Zuvor steht aber ein weiterer unerwarteter Abschied bevor.

Wie RTL nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird auch Patrick Fernandez, der in der beliebten Vorabendserie Carlos spielt, aussteigen. Bereits wird der 41-Jährige zum letzten Mal in der Daily zu sehen sein, denn Carlos stirbt den Serientod. Im Laufe der Jahre gab es bei GZSZ schon so einige Serientode. Die traurigsten könnt ihr noch einmal in unserem Video sehen: Im Kolle-Kiez kommt es erneut zu einem Mord - ein großer Schock für die Zuschauerinnen, aber auch den Schauspieler selbst.

Denn der Serientod seiner Rolle hat Patrick Fernandez nicht kommen sehen. Nach dreieinhalb Jahren endet somit die Zeit des Schauspielers bei der Daily. Doch trotz all der Trauer über das unerwartete Ende fiel Patrick Fernandez der Dreh seiner letzten Szenen leicht: Ich habe mich eher geehrt gefühlt und war glücklich, dass meine Geschichte als Carlos so endet, wie sie begonnen hat.

So traurig Carlos' Tod auch ist, bringt er doch neuen Schwung, unerwartete Wendung und eine neue große Portion Spannung in den aktuellen Mordfall bei GZSZ. Denn nun gilt es nicht nur den Mord an Zoe aufzudecken, sondern auch den an ihrem Ehemann. Handelt es sich um dieselbe Person oder wurden die beiden von verschiedenen Kiez-Bewohnerinnen ums Leben gebracht? Der Lehrer feiert starkes Comeback: Reicht der Staffel-10-Erfolg für ein weiteres Schuljahr?

Bis es so weit ist, könnt ihr immer montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL miträtseln, wer der Täter oder die Täterin ist





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