GZSZ-Star Jan Kittmann fällt aus: Let's Dance Tour verhindert Dreharbeiten 2026

Jan Kittmann pausiert als Tobias in Gute Zeiten, gute Zeiten erneut wegen der Let's Dance Live-Tour. Rückkehr am 8. Dezember 2026 mit dramatischen Wendungen erwartet.

Der beliebte Schauspieler Jan Kittmann wird der deutschen Seifenoper Gute Zeiten, gute Zeiten erneut eine lange Pause gönnen. Seine Figur Tobias fällt ab sofort aus den Dreharbeiten heraus, da er sich auf die anstehende Live-Tour der Tanzshow Let's Dance vorbereitet. Diese Abwesenheit markiert die zweite größere Pause des Künstlers in diesem Kalenderjahr, was die Fans der Daily vorübergehend ohne ihren Kiez-Bewohner zurücklässt.

Ursache der Drehpause ist die Let's Dance Tour

Die Hauptgründe für die aktuelle Abwesenheit von Jan Kittmann liegen in seinen Verpflichtungen als Teil der Let's Dance Live-Tour. Seit 2019 findet diese Tournee parallel zur Fernsehausstrahlung statt und bietet den Zuschauern die einzigartige Möglichkeit, prominente Tänzer und Profis live zu erleben. Kittmann bestätigt nun offiziell, dass er im Jahr 2026 wieder als prominentes Mitglied dieser Tournee auftreten wird.

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Die geografische Reichweite dieser Veranstaltung ist erheblich und macht eine parallele Teilnahme an den täglichen Dreharbeiten für Gute Zeiten, gute Zeiten unmöglich. Jan Kittmann wird nicht nur durch Deutschland reisen, sondern seine Auftritte werden auch Länder wie die Schweiz und Österreich umfassen. Diese intensive Tourplanung zwingt den Schauspieler unweigerlich zu einer kompletten Drehpause, da die zeitlichen und räumlichen Anforderungen der Live-Shows einen Wechsel auf den GZSZ-Set nicht zulassen.

Spannende narrative Ausstiegsstrategie für Tobias

Wie die Produktion von Gute Zeiten, gute Zeiten die Abwesenheit von Jan Kittmann und seiner Figur Tobias in der Handlung auflösen wird, bleibt derzeit noch ein strategisches Geheimnis. Erste Hinweise auf die narrative Ausarbeitung gab der Schauspieler jedoch bereits selbst. Er erklärte, dass es sich um ein Projekt handelt, das eigentlich als abgeschlossen galt, nun aber dringend die Anwesenheit von Tobias erfordert.

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Dieser Widerspruch in der Storyline dient als zentraler Auslöser für das Drama um seine Figur. Jan Kittmann gab an, dass Tobias zu einem Zeitpunkt aussteigt, in dem dies eigentlich nicht vorgesehen ist. Die Zuschauer sollen durch das Einschalten der Sendung erfahren, was genau passiert. Dies deutet auf eine konspirative oder unerwartete Handlungswendung hin, die die Spannung für die verbleibenden Episoden vor der Pause deutlich steigert.

Genau Daten zur Rückkehr und nächste Handlungsstränge

Trotz der unklaren Details zum genauen Ausstiegszeitpunkt steht das Ende der Drehpause für Jan Kittmann fest. Die letzte Show der Live-Tournee findet am 8. Dezember in Wien statt. Direkt im Anschluss an diesen Auftritt wird der Schauspieler unmittelbar wieder auf das Set von Gute Zeiten, gute Zeiten zurückkehren. Dies sorgt für einen klaren Zeitrahmen, an dem sich Fans und Medien orientieren können.

Für die Rückkehr von Jan Kittmann als Tobias sind bereits konkrete Entwicklungen angekündigt. Er wird in eine Situation gestürzt, die ihn mit unerwarteten Aufgaben konfrontiert. Die Produktion verspricht eine Rückkehr, die direkt als sehr aufregend für die Figur beschrieben wird. Unerwartete Wendungen werden das weitere Schicksal von Tobias im Kiez maßgeblich prägen und die Zuschauer auf dem laufenden halten.

Kontextueller Vergleich und Ausstrahlungstermine

Die Situation von Jan Kittmann unterscheidet sich von anderen jüngeren Ausstiegen aus der Serie. Im Vergleich zu Susan Sideropoulos, deren Abgang als einer der traurigsten der vergangenen Jahre galt, handelt es sich hier um eine geplte zeitweise Pause. Dies verdeutlicht die unterschiedlichen Ursachen für das Kommen und Gehen der Darsteller bei RTL.

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Interessierte Zuschauer können Gute Zeiten, gute Zeiten weiterhin wie gewohnt verfolgen. Die Sendung wird montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Die Kombination aus den aktuellen Konflikten und der bevorstehenden Rückkehr sorgt für einen spannenden weiteren Verlauf der Serie im Winter 2026.