GZSZ-Star Jan Kittmann kehrt nach Lets-Dance-Tour im Dezember 2026 zur Serie zurück

Jan Kittmann pausiert als Tobias in GZSZ wegen der Lets-Dance-Tournee 2026. Die Dreharbeiten laufen weiter, ohne den Schauspieler bis zur Rückkehr in Wien am 8. Dezember.

Die beliebte RTL -Vorabendserie Gute Zeiten Schöne Zeiten verzeichnet im aktuellen Sendejahr einen erheblichen Wechsel in der Besetzung, wobei GZSZ-Star Jan Kittmann erneut für eine längere Drehpause sorgt. Während Fans im Frühjahr bereits ohne den Schauspieler in der Rolle des Tobias auskommen mussten, um ihn bei der TV-Show Let's Dance zu verfolgen, steht nun eine weitere Abwesenheit fest. Der Schauspieler ist für das Jahr 2026 fest als prominenter Tänzer für die Live-Tour des Wettbewerbs gebucht, was eine unverzichtbare Unterbrechung der Dreharbeiten bedeutet.

Kern der Pause ist die 2026er Lets-Dance-Tour

Jan Kittmann wird 2026 auf der Live-Tour von Let's Dance als tanzender Star auf der Bühne stehen, wobei die Auftritte nicht auf Deutschland beschränkt sind. Die Tour führt den Schauspieler durch ganz Deutschland sowie in die Schweiz und nach Österreich, was physisch und zeitlich mit den Dreharbeiten für die Telenovela nicht vereinbar ist. Diese geografische Ausdehnung der Auftritte macht die Drehpause unumgänglich, da der Terminkalender des Künstlers die Anwesenheit am Set in dieser Phase ausschließt. Die Produktion der Serie muss daher auf seine Figur verzichten, während die Live-Veranstaltungen prioritär behandelt werden.

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Offizielle Statements und die Rolle des Tobias

Jan Kittmann hat sich in aktuellen Interviews zu den Umständen seines Ausstiegs geäußert und dargelegt, dass die Situation für seine Figur Tobias komplex sein wird. Der Schauspieler betonte, dass es sich um ein Projekt handle, das eigentlich bereits abgeschlossen war, jedoch nun dringend die Anwesenheit von Tobias erfordert. Er räumte ein, dass der Zeitpunkt des Ausstieges nicht ideal gewählt sei, da die Zuschauerinnen und Zuschauer die Handlung unbedingt verfolgen müssen, um die folgenden Ereignisse zu verstehen. Trotz der fehlenden Erklärung im Vorfeld bleibt das Schicksal der Figur im Kiez bis auf Weiteres ungewiss, wobei Kittmann andeutet, dass es sich um eine entscheidende Phase handelt.

Konsequenzen und Rückkehr am 8. Dezember 2026

Trotz der offenen Fragen bezüglich des Ausstiegs ist der genaue Zeitpunkt der Rückkehr festgelegt: Jan Kittmann wird direkt nach der letzten Show am 8. Dezember in Wien wieder auf das Set reisen. Dieser Termin markiert das Ende der Tournee und den offiziellen Neustart seiner Tätigkeit als Tobias in der Daily. Die Produzenten der Serie bereiten sich bereits auf seine Rückkehr vor, wobei bereits erste Details über die weitere Entwicklung der Figur bekannt wurden. Die Zuschauer müssen sich auf eine direkte und intensive Konfrontation mit neuen Aufgaben für Tobias einstellen, die er nicht vorhergesehen hatte.

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Unerwartete Wendungen nach der Winterpause

Während der Abwesenheit von Jan Kittmann wird die Serie Gute Zeiten Schöne Zeiten ohne die Figur des Tobias ausgestrahlt, was eine signifikante Lücke im Handlungsgeflecht darstellt. Mit der Rückkehr im Dezember 2026 steht jedoch fest, dass es für die Figur direkt nach dem Kiez-Eintritt ziemlich aufregend werden wird. Es werden unerwartete Wendungen bevorstehen, die die Charakterentwicklung von Tobias massiv vorantreiben und die Handlung in eine neue, dynamische Richtung lenken. Diese Entwicklung zeigt, dass die Pause nicht nur eine Unterbrechung, sondern ein narrativer Katalysator für kommende Konflikte ist.

Kontext des Rollenwechsels in der Serie

Die Situation von Jan Kittmann fügt sich in ein Muster regelmäßiger Abwesenheiten in GZSZ ein, wobei nicht nur er, sondern auch andere Darsteller vorübergehend aussteigen. Im Gegensatz zu tragischen Ausstiegen wie dem von Susan Sideropoulos in den vergangenen Jahren, handelt es sich hier um eine geplante Pause. Die Serie verzeichnet ein reges Kommen und Gehen, wobei einige Schauspieler die Daily für immer verlassen, während andere wie Kittmann glücklicherweise nur vorübergehend fehlen. Diese Struktur ermöglicht es der Produktion, prominente Gäste und Tourneen zu integrieren, ohne langfristige Verträge zu brechen.