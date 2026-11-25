Uns lässt die Schauspielerin in einem privaten Interview tief in ihre Seele blicken.

GZSZ -Star Olivia Marei spricht offen über eine frühere Beziehung, in der sie Gewalt erlebt hat und sogar um ihr Leben fürchtete. Anlässlich des Orange Day am 25.

November und des großen RTL-Thementags gegen Gewalt an Frauen erzählt die Schauspielerin ihre persönliche Geschichte. Denn ihr Schweigen hat sie längst gebrochen, um anderen Betroffenen Mut zu machen und ihr Umfeld wachzurütteln. Die ganze Geschichte gibt es im Video zu sehen..

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„Ich war 23, 24, war in einer Beziehung, in der ich eigentlich zuerst sehr glücklich war und sehr auf Händen gehoben wurde und sehr umsorgt wurde. Und dann haben sich langsam Sachen eingeschlichen.

“ Die Situation eskaliert schließlich dramatisch. „Ich erinnere mich besonders an eine Situation, wo ich wirklich Todesangst hatte, weil er mich gewürgt hat und ein Messer in der Hand hatte und quasi sagte: Es ist egal, wie viel du schreist, bis die Nachbarn kommen, bist du tot“, erzählt sie. Neue Folgen GZSZ laufen immer montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL. Bereits vorab stehen Folgen bereits zum Abruf auf RTL+ bereit.

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Olivia weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es sein kann, eine gewalttätige Beziehung zu verlassen. Früher habe sie selbst gedacht: „Dann geh doch einfach.

“ Heute weiß sie, dass es so einfach nicht ist. Psychische Gewalt, Abhängigkeit und ein immer kleiner werdendes Selbstwertgefühl können Betroffene regelrecht gefangen halten.

„Gebt nicht eure Freundinnen oder eure Schwester oder eure Mutter auf oder so, wenn sie in so einer Beziehung ist, sondern bleibt da weiter dran, bleibt weiter im Kontakt und seid für die Person da. “ Olivia selbst schaffte den Ausweg schließlich mithilfe ihrer Familie und Freunden. Dass sie heute trotz der emotionalen Belastung darüber spricht, hat einen Grund: Sie will anderen eine Stimme geben. Genau darum geht es auch beim RTL-Thementag am 25.

November. Zum Orange Day rückt RTL Deutschland Gewalt gegen Frauen und insbesondere digitale Gewalt in den Fokus. Auch GZSZ greift das Thema aktuell auf: Alicia wird Opfer von Hass im Netz sowie manipulierten Bildern und Videos. Gemeinsam mit HateAid, UFA Serial Drama und RTL begleitet GZSZ die Geschichte mit einer Awareness-Kampagne und Hilfsangeboten.

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Denn ob im Netz oder im direkten persönlichen Umfeld: Gewalt darf nicht übersehen werden.