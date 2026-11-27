Uns lässt die Schauspielerin in einem privaten Interview tief in ihre Seele blicken.

GZSZ -Star Olivia Marei spricht offen über eine frühere Beziehung, in der sie Gewalt erlebt hat und sogar um ihr Leben fürchtete. Anlässlich des Orange Day am 25.

November und des großen RTL-Thementags gegen Gewalt an Frauen erzählt die Schauspielerin ihre persönliche Geschichte. Denn ihr Schweigen hat sie längst gebrochen, um anderen Betroffenen Mut zu machen und ihr Umfeld wachzurütteln. Die ganze Geschichte gibt es im Video zu sehen..

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„Ich war 23, 24, war in einer Beziehung, in der ich eigentlich zuerst sehr glücklich war und sehr auf Händen gehoben wurde und sehr umsorgt wurde. Und dann haben sich langsam Sachen eingeschlichen.