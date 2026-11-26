Wie weit geht Matilda, wenn es um Erik geht?

braucht dringend das Antibiotikum von Hidayat Med, das aber noch irgendwo zwischen den USA und Deutschland feststeckt. Zuerst setzt sie auf den juristischen Weg und bittet, per Rechtsmittel durchzusetzen, dass Erik das Medikament sofort erhält.

Doch Toni winkt ab: Die Hürden seien zu hoch und die Erfolgsaussichten zu gering. Also versucht Matilda, die Lieferung auf anderem Wege zu beschleunigen, prallt aber an festen Lieferzeiten ab. Mit jeder Stunde, die verstreicht, wächst ihre Angst, dass Erik die Zeit davonläuft. Maren wagt sich vor und warnt Kaltenbach eindringlich, doch bei Gerner löst das nur ein müdes Lächeln aus.

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Für ihn steht fest, dass eine Mahnung allein niemanden zum Umdenken bringt. Er hat die Rechnung jedoch ohne Kaltenbachs Herz gemacht. Denn dessen Gefühle für Katrin sind deutlich stärker, als er sich selbst eingestehen will. Plötzlich wirkt der Weg, den er eingeschlagen hat, gar nicht mehr so klar und sicher.