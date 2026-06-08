Høiby bleibt in Haft: Berufung gegen Freilassung eingelegt

Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin, bleibt trotz Gerichtsbeschluss zur Freilassung in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein. Der Fall wird am 9. Juni vor dem Obersten Gerichtshof verhandelt.

Marius Borg Høiby , der 29-jährige Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit , hat erneut einen Antrag auf Freilassung aus der Untersuchungshaft gestellt. Bereits zum vierten Mal versuchte er, die Haft gegen eine Fußfessel einzutauschen, um seiner schwer kranken Mutter beistehen zu können.

Das Bezirksgericht Oslo entschied nun, dass Høiby freigelassen werden soll, doch die Staatsanwaltschaft legte umgehend Berufung ein und beantragte eine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, dass Høiby vorerst in Haft bleibt, bis ein Berufungsgericht über den Fall entschieden hat. Die Verhandlung vor dem Obersten Gerichtshof ist für den 9. Juni angesetzt.

Das Gericht begründete seine Entscheidung zur Freilassung damit, dass eine weitere Inhaftierung einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Privatsphäre von Høiby darstellen würde. Die Rückfallgefahr sei in der aktuellen Situation noch immer gering.

Zudem wäre eine fortgesetzte Inhaftierung nicht nur für Høiby, sondern auch für seine Mutter in ihrer ohnehin schon schwierigen Lage eine erhebliche Belastung. Høiby hatte dem Gericht mitgeteilt, dass er letzte Woche zusammen mit dem Rest der Familie an einem Gespräch mit dem Arzt über den Gesundheitszustand seiner Mutter teilgenommen habe. Dieses Gespräch wurde vom norwegischen Strafvollzugsdienst organisiert.

In der Anhörung sagte Høiby: Die Beziehung zu seiner Mutter sei völlig beendet, und es sei schwer zu glauben, dass es das letzte Mal sein könnte, sie zu sehen. Staatsanwältin Hilde Strand hingegen lehnte eine Freilassung strikt ab. Sie argumentierte, dass die Gesundheit der Mutter keine Bedeutung für die Beurteilung der Gesamtsituation habe. Die letzte strafbare Handlung fand am 14.

Februar statt, die anderen geschahen im Laufe mehrerer Jahre. Die Wiederholungsgefahr bestehe weiterhin. Høiby muss sich ab Februar bis März 2026 vor dem Amtsgericht Oslo wegen zahlreicher vorgeworfener Straftaten verantworten, darunter mehrfache Vergewaltigung, Drogendelikte und Gewalt in Beziehungen. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von sieben Jahren und sieben Monaten.

Sollte es zu einem Freispruch kommen, würde Høiby ohnehin freigelassen. Der Fall hat in Norwegen große mediale Aufmerksamkeit erregt und wirft Fragen nach der Gleichbehandlung vor dem Gesetz auf, insbesondere da Høiby Mitglied der königlichen Familie ist. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs am 9. Juni wird mit Spannung erwartet





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