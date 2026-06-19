H&M veröffentlicht Halbjahresbericht: operative Marge im Fokus

Der schwedische Modekonzern Hennes & Mauritz (H&M) wird in Kürze seinen Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlichen. Das Unternehmen hat in letzter Zeit mit besser als erwartet operativen Ergebnissen für Überraschung gesorgt. Die Herausforderung für H&M besteht nun darin, die operative Marge trotz des geringen Umsatzwachstums zu verbessern. Die Ankündigung eines Friedensvertrags zwischen den USA und dem Iran hat die internationalen Aktienmärkte beflügelt, insbesondere die Technologieaktien.

Die schwedische Modekette Hennes & Mauritz ( H&M ) wird in der kommenden Woche ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlichen. Das Unternehmen hat in jüngster Vergangenheit mit besseren als erwartet operativen Ergebnissen für Überraschung gesorgt.

Die Herausforderung für H&M besteht nun darin, die operative Marge trotz des geringen Umsatzwachstums zu verbessern. Die Ankündigung eines Friedensvertrags zwischen den USA und dem Iran hat die internationalen Aktienmärkte beflügelt, insbesondere die Technologieaktien





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